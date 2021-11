Jetzt mit neuem Konzept: Bo’Ca in Mörse feiert zehnjähriges Jubiläum

Mörse

Das ist ein Grund zum Feiern: Helmut Hansen (49) und Uwe Claus-Hansen (56) führen seit zehn Jahren das Restaurant/Café Bo’Ca in Mörse. Mit Besuchern, Familie und Lieferanten stießen sie am Mittwochabend darauf an. Wegen Corona ändern sie ihr Gastro-Konzept und ihre Öffnungszeiten.

Der Schwerpunkt liegt ab sofort auf dem Abendgeschäft mit traditioneller spanischer Küche und wechselnden Tapas-Gerichten. Kaffee und Kuchen gibt es nur sonntags, das traditionelle Frühstücksbüffet gar nicht mehr. „Das können wir wegen Corona nicht mehr anbieten“, erklärt Helmut Hansen, der für die Küche zuständig ist.

Neue Schwerpunkte

Deshalb wurde das Frühstück zuletzt am Tisch serviert. Das ist ziemlich aufwändig, außerdem ging in der Pandemie die Nachfrage danach zurück. Also legten die Inhaber des Bo’Ca neue Schwerpunkte. Frühstück gibt es jetzt nur nach Vereinbarung.

Das Bo’Ca in Mörse:

Trotzdem kam das Bo’Ca gut durch die Corona-Krise: Das sechsköpfige Team blieb trotz langer Lockdown-Pause zusammen, die Stammgäste nutzten fleißig den Außer-Haus-Verkauf von selbst gemachten Gerichten im Glas. „Über diese Unterstützung sind wir sehr dankbar“, sagt das Gastronomen-Ehepaar. Ebenso für die großzügige Hilfe von Vermieter Lothar Neumann-Berking.

Abkürzung für Bodega und Café

Vor zehn Jahren übernahmen Helmut Hansen und Uwe Claus-Hansen das Bo’Ca von Jessica Zöllner. Der Restaurantname ist übrigens eine Abkürzung für Bodega und Café. Vorher war in dem kleinen Häuschen in der Straße Im Dorfe 13 die Gaststätte „Erdpaul“. Innerhalb kürzester Zeit machten die beiden Männer das Bo’Ca zu einem beliebten Treffpunkt: Gutes Essen und guter Wein aus Spanien stehen dabei im Mittelpunkt. Die beiden Inhaber lieben Spanien. Dort haben sie sich vor 14 Jahren verliebt und später auch verlobt.

Helmut Hansen arbeitete mehrere Jahre als Koch auf Gran Canaria. Deshalb seine Leidenschaft für die spanische Küche und zu Tapas. Tapas bietet das Bo’Ca in verschiedenen Variationen an, die ständig wechseln. Zu den bekanntesten Tapas gehören Gerichte wie Pimientos de Padrón, Datteln im Speckmantel und Aioli mit Brot. „Alles ist bei uns handgemacht“, unterstreicht Hansen. Und regional. Sämtliche Zutaten kommen aus der Umgebung. Vieles sogar vom eigenen Hof, um den sich Ehemann Uwe kümmert.

Das Bo’Ca in Mörse Das Bo’Ca in Mörse hat seit 1. November neue Öffnungszeiten. Die sind: mittwochs bis samstags 17 bis 23 Uhr und sonntags 11 bis 23 Uhr. Montags und dienstags ist Ruhetag. Weitere Informationen auf der Website https://www.boca-restaurant.de.

Er ist außerdem für die kreative Deko im Bo’Ca zuständig. Jede Menge Hirsche und Buddha-Figuren schmücken das zweistöckige Lokal. An den Wänden hängen Bilder von Helmut Hansens verstorbenem Großvater Carl Heinrich Carstensen – er war mit dem berühmten Maler Emil Nolde befreundet. Das Gastronomen-Paar plant eine Ausstellung mit Werken des Großvaters.

Eins ist den beiden ganz, ganz wichtig: Die Gäste sollen sich im Bo’Ca wohlfühlen – und ein bisschen wie im Spanien-Urlaub fühlen. Deshalb kommen die Reinigungsmittel für die WCs aus Spanien. Sie haben einen ganz besonderen Duft.

Von Sylvia Telge