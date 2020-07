Ingenieurdienstleister Valmet baut neues Entwicklungszentrum in Fallersleben

Fallersleben

Ein weiterer Automobilzulieferer zieht in das Gewerbegebiet Westrampe in Fallersleben. Der finnische Ingenieurdienstleister Valmet Automotive Engineering errichtet dort ein neues Entwicklungszentrum für rund 200 Beschäftigte. Bezugsfertig soll der Standort im Frühjahr 2021 sein.

Auf dem Areal an der Westrampe 3 baut Valmet einen Gebäudekomplex bestehend aus einem Bürotrakt mit etwa 2500 Quadratmetern Bürofläche und einer 4400 Quadratmeter großen Testhalle. Ungeachtet der Auswirkungen der Corona-Pandemie seien die Bauarbeiten fortgeführt worden, teilte das Unternehmen mit.

Valmet bündelt die Entwicklungsaktivitäten am neuen Standort

Bislang hat Valmet Automotive Engineering seine Aktivitäten auf zwei Standorte in Wolfsburg verteilt. Einen in Fallersleben, wo die Bereiche Fahrzeugentwicklung, Simulation und Testing angesiedelt sind, und den Standort Heinenkamp mit den Schwerpunkten Elektrik/Elektronik-Entwicklung sowie Wiring Harness (Kabelbaum). Die Entwicklungsaktivitäten der beiden Standorte werden nun am neuen Standort weitgehend gebündelt. Lediglich die Leitungsstrangfertigung verbleibt am Standort Heinenkamp.

„Durch die Zusammenführung erwarten wir eine noch engere und effizientere Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsabteilungen und daraus resultierend ein deutlich optimiertes Angebot für unsere Kunden. Es freut mich, dass sich durch den Neubau Arbeitsumfeld und Arbeitsbedingungen in unserem wichtigen Bereich Testing deutlich verbessern“, sagte Valmet-Manager Robert Hentschel. „Wir freuen uns, mit dieser Investition ein positives Zeichen im derzeit schwierigen Automobil-Umfeld setzen zu können.“

Am neuen Standort in Wolfsburg bietet Valmet Automotive seinen Kunden Entwicklungsdienstleistungen auf dem Gebieten Entwicklung Karosserie, Elektrik/ Elektronik, Simulation und Testing an. In der Versuchshalle kann den Angaben zufolge durch die Vergrößerung das Portfolio erweitert und dem Kunden die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand angeboten werden.

