In den Neindorfer Kirchturm sollen jetzt Falken einziehen

Neindorf

Stolzer Moment für die evangelische Kirchengemeinde Neindorf und den Naturschutzbund (NABU): Im Feldsteinturm der Neindorfer Kirche wurde am Samstag letzte Hand angelegt an einen neuen Nistkasten für Turmfalken. Damit gaben NABU-Vorsitzender Michael Kühn und Kirchenvorstandsvorsitzende Katharina Weber grünes Licht für die potenziellen neue gefiederten Bewohner, die seit etwa vier Jahrzehnten von ihren angestammten Unterkünften hoch über den Dächern im Hasenwinkel ausgesperrt waren.

Vor exakt 40 Jahren hatte der damalige Küster Heinz Plantikow das letzte bekannte Turmfalkennest entdeckt, allerdings schloss man später die markanten Fenster mit Drahtgeflecht, weil Tauben die empfindlichen Holzfußböden über und über mit ätzendem Kot verunreinigt hatten.

Für 40 Euro Materialkosten entstand ein Nistkasten für den Falken

Erst vor zwei Jahren dann trat ein Gesinnungswandel ein: Auf der gerade restaurierten Kirchturmuhr nämlich hatte man Kotspuren von Turmfalken gefunden. In Gesprächen zwischen Udo Gravermann von den Herforder Elektrowerken, Eckhard Koops und dem NABU-Experten und Nistkastenbauer Norbert Behrens reifte der Entschluss, wieder eine Heimstatt für Falken zu schaffen.

Für nur 40 Euro Materialkosten realisierte Behrens das gewünschte Objekt. Durch die besondere Gestaltung der Anlage haben Turmfalken ungehinderten „Zutritt“, die unerwünschten Tauben allerdings müssen auch weiter draußen bleiben. „Die halten sich ohnehin lieber fern, wenn Falken in der Nähe sind“, betonte Naturschutzbeauftragter Kühn, der im Rahmen einer kleinen Feierstunde Urkunde und Plakette mit dem Titel „Lebensraum Kirchturm“ überreichte.

„Lebensraum Kirchturm“: Über diese besondere Plakette freuen sich die Neindorfer. Quelle: Britta Schulze

Das ist die vom Nabu ausgestellte Urkunde. Quelle: Britta Schulze

Und da sah man nur zufriedene Gesichter: Ortsbürgermeisterin Silke Hitschfeld, die auch eine kleine Multimediashow mit Fotos von Dirk Gildemann zusammengestellt hatte, Interimspastor Dr. Jürgen Klein, Mitglieder des Kirchenvorstandes und interessierte Nachbarn waren gekommen, um sich aus berufenem Mund über Turmfalkenansiedlung informieren zu lassen.

Falken bevorzugen alte Gemäuer

Michael Kühn betonte dabei die gemeinsame Zielsetzung von Kirche und Naturschutz: „Uns beiden liegt als oberste Aufgabe am Herzen, die Schöpfung zu bewahren.“ Und da Burgen und andere historische Turmbauten in unseren Breiten kaum zu finden seien, böten sich nach Worten Kühns markante Kirchtürme förmlich an.

Norbert Behrens brachte den speziellen Nistkasten im Neindorfer Kirchturm an. Quelle: Burkhard Heuer

Aus Sicht der Falken gilt: Je älter ein Gemäuer ist, umso bevorzugter ist es. Das trifft auf den malerischen Kirchturm von Neindorf ganz besonders zu. Dessen Bauzeit dürfte ins 14. Jahrhundert zurückreichen. Aufmerksame Beobachterin einer bereits vorhandenen Turmfalkenpopulation in der Nähe ist Nachbarin Renate Becker. „Ich beobachte sie oft, wenn sie um die Kirche kreisen“, berichtete sie. Man sei deshalb zuversichtlich, dass die wunderschönen Vögel mit den scharfen Augen ihr neues Eigenheimangebot schnell entdecken.

Übrigens: „Auch Landwirte lieben Turmfalken“, so Michael Kühn. Als flinke Mäusejäger hielten sie schädliche Nager auf den Wiesen und Feldern in der Neindorfer Umgebung in Grenzen.

Mit Stolz verwies Michael Kühn ferner darauf, dass seit längerem eine erfolgreiche Wiederansiedlung von Falken, Fledermäusen, Eulen und anderen gefährdeten Arten in Zusammenarbeit mit diversen Kirchengemeinden Wolfsburgs laufe. Demnächst erkunde man Möglichkeiten in der katholischen St.-Marienkirche in Fallersleben

Von Burkhard Heuer