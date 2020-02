In Sülfeld war der Bär los: Jungburschen vertreiben den Winter

Sülfeld

Tierische Tradition: Am Samstag feierte eine Gruppe von 20 Jungburschen in Sülfeld das traditionelle Bärenziehen. Mit viel Liebe zum Detail haben die Männer dafür eines ihrer Mitglieder in einen großen Strohbären verkleidet und sind mit Musik und Gesang lautstark durch das Dorf gezogen.

Bärenziehen gibt es seit 100 Jahren

Beim Bärenziehen handelt es sich um einen alten Brauch, der den Winter vertreiben soll: „Das Bärenziehen gibt es seit über 100 Jahren, bereits mein Ururgroßvater hat daran teilgenommen“, erklärte Michel Bruns, erster Vorsitzender der Jungburschenschaft. In der Nachkriegszeit sei die Tradition etwas eingeschlafen, seit den 1980er-Jahren lebe sie aber wieder voll auf.

Für die Jungburschen ist die Veranstaltung das Highlight im Jahr, deshalb scheuten sie auch am Samstag keine Mühe: „Wir sind seit Mitternacht zusammen und haben acht Stunden gebraucht, um den Bären einzubinden“, sagte Pascal Hellmiß am Vormittag. Wer der Bär war, verrieten die Jungburschen nicht, aber: „Es meldet sich jedes Jahr jemand freiwillig, da es eine große Ehre ist. Am Ende gibt es ein goldenes Abzeichen für den Bären“, erzählten Hellmiß und Bruns. Eines hoben beide besonders hervor: „Heute ist es nicht mehr selbstverständlich, dass junge Leute zwischen 18 und Mitte 20 solche Traditionen aufrechterhalten.“

Den Tag über zog die Gruppe laut singend durch den Ort, um Essens- und Geldspenden für eine Feier am Abend zu sammeln. Für das Sammeln der Spenden waren insbesondere zwei Anwärter auf eine Mitgliedschaft zuständig: „Wer bei uns mitmachen will, muss unverheiratet sein und ein Probejahr absolvieren. Dann gibt es einen psychischen und physischen Eignungstest“, erklärten Bruns und Hellmiß augenzwinkernd – wie der Test genau aussieht, wollten sie nicht verraten.

Sülfeld : Das Bärenziehen fördert die Gemeinschaft

Am Zug nahm auch Roman Dettmann teil, er ist stellvertretende Ortsbürgermeister von Sülfeld: „Ich bin seit 21 Jahren jedes Jahr dabei und finde es schön, dazu beizutragen, dass diese ganz alte Tradition erhalten bleibt.“ Dem stimmte Matthias Schröder zu, der sein Probejahr ebenfalls lange hinter sich hat: „Ich mache seit 2006 mit und freue mich immer auch Ältere hier zu treffen, die schon lange dabei sind. Das Bärenziehen gehört einfach zu Sülfeld und ist gut für die Gemeinschaft.“

Von Melanie Köster