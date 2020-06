In Heiligendorf steht das Baugebiet „Krummer Morgen“ in den Startlöchern

Fallersleben

Wolfsburg braucht dringend Wohnungen. Das ist schon seit einigen Jahren so, seitdem wird auch tüchtig gebaut. Aber das reicht noch nicht. Das betonte Oberbürgermeister Klaus Mohrs kürzlich beim Spatenstich im Fallersleber Baugebiet „ Kleekamp“: „Die Nachfrage ist nach wie vor groß“, betonte er. Vor allem in Fallersleben. Der Stadtteil gehört zu den beliebtesten Wohnorten in Wolfsburg.

Deshalb werden sich Mieter freuen: Im Kleekamp zwischen Gifhorner Straße und Ehmer Straße entstehen 280 Wohneinheiten. Seit einigen Monaten wird dort auf einer Fläche von 12 Hektar fleißig gebaut. Es gibt mehrere Bauträger, dazu gehört auch die Neuland. Sie lässt 159 Wohnungen errichten – 25 davon sind sozialer Wohnungsbau. Vor kurzem war feierlicher Spatenstich, Ende 2022 soll alles fertig sein. Kosten: 47, 3 Millionen Euro.

In Ehmen läuft bereits der Hochbau

In Ehmen wird ebenfalls fleißig gebaut: auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Baltin. Auf einer Fläche von 3,7 Hektar entstehen Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser und Doppelhäuser. Im September 2017 rückten die ersten Bagger an. Der Hochbau läuft, die Vermarktung ebenfalls.

Zum Start des Projektes gab es reichlich Ärger: Anwohner ärgerten sich über eine geplante 145 Meter lange Betonmauer. Die sei grau und hässlich. Es gab wütende Proteste. Auch Ortsbürgermeister Peter Kassel schüttelte nur den Kopf und meinte: „Dass es einen Lärmschutz geben wird, war klar – aber nicht dass die Berliner Mauer mitten in Ehmen wieder aufgebaut wird!“

Das Thema ist mittlerweile erledigt. Nach Intervention des Ortsrates, sechs Sitzungen eines Baustellenbeirates und endlosen Gesprächen zwischen Verwaltung und Investor wurde eine Lösung gefunden: Es gibt Rankenbepflanzung und ein ansehnliches Sandstein-Mauerwerk.

In der Osterburger Straße in Mörse entstehen fünf Wohneinheiten – die Vermarktung der Reihenhäuser ist bereits abgeschlossen. In Heiligendorf stehen das Baugebiet „Krummer Morgen“ in den Startlöchern. Rund 200 Wohneinheiten sollen zwischen Barnstorfer Straße und Lütjer Weg entstehen. Für die soll es sagenhafte 2000 Bewerbungen geben, sagt die Stadt.

Grünes Licht in Heiligendorf

Der Ortsrat Hattorf/ Heiligendorf gab auf seiner letzten Sitzung grünes Licht für das Baugebiet. Ortsbürgermeister Marco Meiners freut sich darauf: „Es gibt viele Heiligendorfer, die schon darauf warten, weil sie im Ort wohnen bleiben möchten.“ Wenn alles gut läuft, könnten im Herbst schon die Erschließungsarbeiten beginnen und in einem Jahr die Vermarktung der Grundstücke starten.

Außerdem wollte ein privater Investor in Heiligendorf bauen. Name des Projekts: „Wendeberg II“. „Davon haben wir schon lange nichts mehr gehört“, sagt Marco Meiners.

Auch in Neindorf soll ein Baugebiet entstehen

Auch in Neindorf will die Stadt Wohnraum schaffen: 150 Wohneinheiten sind im Wiedbusch geplant. Die städtebauliche Studie dazu ist in Arbeit. 2020 könnte die Planfeststellung erfolgen, hieß es dazu im Ortsrat. Details dazu seien bisher allerdings noch nicht bekannt.

Die Stadt geht nicht davon aus, dass sich die angespannte Mietsituation schnell bessert. „Die Zahlen der Interessenten sowohl für eine Mietwohnung als auch für ein Baugrundstück sind nach wie vor sehr hoch“, erklärt Ralf Schmidt, Pressesprecher der Stadt. Die Nachfrage an Wohnraum überschreite deutlich das bestehende Angebot.

Nicht nur quantitativ eine Nachfrage bedienen

Die Stadt möchte durch die Wohnbauoffensive aber nicht nur quantitativ eine Nachfrage bedienen, „sondern es geht dabei auch um eine qualitative Weiterentwicklung des Wohnungsmarktes, auch um auf die künftigen Bedarfe in einer sich verändernden Gesellschaft oder auch des Arbeitsmarktes vorbereitet zu sein“, so Schmidt.

Von Sylvia Telge