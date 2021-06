In Ehmen brannte ein Gartenhäuschen

Ehmen

Am Montagnachmittag brannte ein Gartenhäuschen in der Dingelstädter Straße in Ehmen – das Feuer wurde von einer Zeugin aber rechtzeitig entdeckt, bevor es zu einem größeren Schaden kommen konnte. Menschen wurden nicht verletzt.

Eine aufmerksame Zeugin bemerkt nachmittags an der rückwärtigen Seite eines Gartenhäuschens ein Feuer. Sie benachrichtigt sofort die Feuerwehr und die Besitzerin. Das Feuer kann schnell durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht und eine Zerstörung der Hütte verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

