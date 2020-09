Sandkamp

Unter dem Motto „Kick Off – Deluxe“ lädt das Hotel „Jott“ in Sandkamp zu einem Genießernachmittag im Garten ein. Am Sonntag, 20. September, ab 11 Uhr stellt sich der neue Küchenchef Patrick Nickel mit seinem Team vor – jeder auf seine Weise. „Die Gäste können sich auf kulinarische Highlights in entspannter Atmosphäre freuen“, sagt Hoteldirektor Sigmund Nickel. Für den musikalischen Rahmen sorgt „Brazzo Brazzone & The World Brass Ensemble“. Die Veranstaltung kostet pro Person 69 Euro – und die WAZ verschenkt 3x2 Freikarten.

Mitmachen und gewinnen ist wie immer ganz einfach bei der WAZ: Wer Tickets haben möchte, sollte heute zwischen 6 und 18 Uhr unter Tel. (0137) 988 870 07 anrufen. Mit etwas Glück geht der Gewinner mit einer Begleitperson ins Hotel „Jott“. Die Gewinnernamen werden an der Tageskasse des Jott am Sonntag hinterlegt.

Hotel „Jott“ wirbt mit Austern und Pralinen

Der neue Küchenchef wird einige kulinarische Highlights servieren. So gibt es zum Beispiel Rind aus dem Erdofen, Austern und Gambas. Nach den herzhaften Leckereien legt Konditormeisterin Franziska Gomell die handgemachten Pralinen ans Herz: „Schokolade sorgt immer wieder für ein Glücksgefühl“, sagt sie. Weiterhin können die Gäste Cocktails und Gin sowie Wein und Sekt probieren. Denn: „Das Jott hat den Sinn für den besten Gin“, so Restaurantleiter Jan-Willem Howind.

Wer kein Glück hatte bei der WAZ-Aktion – es gibt noch Tickets für die Veranstaltung: Anmeldungen nimmt das Hotel „Jott“ unter www.das-jott.de/reservierung entgegen.

