Eindeutiger ging es kaum: Von 797 stimmberechtigten Mitgliedern des Hospizvereins Wolfsburg hatten 544 ihren Stimmzettel im Hospizhaus in der Eichendorffstraße eingereicht – und davon votierten 488 Mitglieder für den Bau eines neuen Hospizes in Heiligendorf. Lediglich 14 waren dagegen, 25 enthielten sich. 17 Stimmzettel waren ungültig. Die notwendige Rückläuferquote von mindestens 50 Prozent wurde deutlich erfüllt.

Trotz der geschätzten Kostensteigerung für den Neubau von 6,5 Millionen auf 7,3 Millionen Euro haben sich die Mitglieder mit großer Mehrheit für den Bau und den Betrieb des Hospizes in Heiligendorf ausgesprochen.Weil die Mitgliederversammlung, auf der die Abstimmung stattfinden sollte, coronabedingt ausfiel, entschied sich der Vorstand für ein Umlaufverfahren.

Rainer Bogner : „Uns ist bewusst, dass sich einige mit dem Thema der Kostensteigerungen schwer getan haben“

„Wir sehen an diesem Ergebnis, wie stark sich unsere Mitglieder für die Hospizarbeit in Wolfsburg engagieren“, freut sich der 1. Vorsitzende Rainer Bogner sehr. „Uns ist bewusst, dass sich einige mit dem Thema der Kostensteigerungen schwer getan haben. Dieses Ergebnis motiviert uns alle, denn das Hospiz wird mit breiter Zustimmung entstehen.“

Die Terrasse des neuen Hospizhauses in Heiligendorf. Quelle: Hospizarbeit Region Wolfsburg

Und so wird die Einrichtung von außen aussehen. Quelle: Hospizarbeit Region Wolfsburg

Michael Rex, im Vorstand des Hospizvereins für das Bauvorhaben in Heiligendorf zuständig und freut sich über die hohe Zahl von Rückläufern (68 Prozent) mit diesem klaren Ergebnis: „Unser Verein ist ein Spiegelbild der Wolfsburger Gesellschaft und ich bin dankbar, dass wir ein so eindeutiges Resultat bekommen haben. Der Bau des Hospizes ist an einen strengen Kosten- und Zeitplan gebunden. Der Vorstand ist sich seiner Pflicht bewusst, diesen einzuhalten“, so Rex.

Heiligendorf : Baubeginn für Hospizhaus soll im April 2021 sein

Nun sollen zügig das Neubaugebiet erschlossen und das Baufeld hergestellt werden. Für April 2021 ist der Baubeginn geplant, Ende 2022 die Fertigstellung sein.

Auch Lucas Weiß blickt als Geschäftsführer des Hospizvereins optimistisch auf das Projekt: „Wir sind ein lebendiger Verein und die Menschen sind aus Überzeugung bei uns Mitglied. Wir möchten die Menschen im Sterben begleiten und sind erleichtert, dass dies bald für noch mehr Wolfsburger Familien möglich sein wird.“

Der Hospizverein ist auf die finanzielle Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Wer spenden möchte, kann das tun an: Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg; IBAN: DE62 2695 1311 0027 7368 00; BIC: NOLADE21GFW.

