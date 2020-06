Neues Hospizhaus in Heiligendorf: Verein sammelte schon 320 000 Euro

Heiligendorf

Bei der Finanzierung des geplanten neuen Hospizhauses in Heiligendorf ist der Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg seinem Spendenziel von 1,5 Millionen Euro einen weiteren Schritt nähergekommen. Inzwischen seien 320 000 Euro als Unterstützung für das Projekt eingegangen, teilte Hospizverein-Geschäftsführer Lucas Weiß mit.

Eine Spende von 4500 Euro für die geplanten Familienzimmer im Hospiz überreichte der Lions Club Wolfsburg New Generation jetzt bei einem Ortstermin im Heiligendorfer Baugebiet „Krummer Morgen“, wo der Neubau bis Ende 2022 entstehen soll. „Wir sind glücklich, eine so hohe Spendensumme an Herrn Weiß für den Hospizneubau in Heiligendorf überreichen zu können“, sagte Edgar Diener, Präsident des Lions-Clubs. „Denn wir möchten Projekte unterstützen, die eine unkomplizierte Hilfe benötigen und bei denen es um Kinder und Familien dieser Region geht.“

Lions Club : Suppenverkauf in den Designer Outlets Wolfsburg

Das Geld war bei Benefiz-Aktionen des Lions-Clubs im vergangenen Dezember zusammengekommen. In den Designer Outlets wurden vor Weihnachten passend zur kalten Jahreszeit gemeinsam mit der Gastronomie Dean & David herzhafte Suppen angeboten. Center-Manager Michael Ernst stellte nicht nur Pagodenzelte für ein schönes Ambiente bereit, sondern unterstütze die Aktion auch mit einer Spende von 1500 Euro. Auch der Erlös aus einem Keksverkauf im Outlet-Center fließt an den Hospizverein. Die Kekse hatten Kinder im Rahmen des Projekts „Fit is(s)t besser“ der Wolfsburger Tafel gebacken.

Zweites Hospiz in Wolfsburg Das neue Hospizhaus mit zwei Stockwerken und einem Parkplatz entsteht auf einem 3500 Quadratmeter großen Grundstück im Heiligendorfer Baugebiet „Krummer Morgen“, das die Stadt Wolfsburg dem Hospizverein in Erbpacht zur Verfügung stellt. In dem modernen Neubau sind neben zwölf Gästezimmern auch zwei Familienbereiche geplant, in denen Kinder in ihrer letzten Lebensphase stationär begleitet werden können. Diese Möglichkeit gibt es im Hospizhaus in der Eichendorffstraße bislang nicht. Der Standort in der Wolfsburger Innenstadt mit seinen 13 Einzelzimmern ist in den vergangenen Jahren an seine Grenzen gestoßen ist. 2019 mussten sogar 160 Erkrankte abgewiesen werden, weil keine Kapazitäten mehr frei waren. Auch aus diesem Grund hat sich der Hospizverein für den Bau eines zweiten Hospizhauses entschlossen.

Mehr als 1600 Euro steuerte Lions-Mitglied Arkadius Wilhelm zu der Gesamtsumme bei. In seinem Friseursalon in der Wolfsburger Schillerstraße sammelte er im vergangenen Jahr alle Einnahmen aus Haarschnitten bei seinen Lions-Freunden und deren Angehörigen und spendete das Geld am Ende des Jahres für das Hospizprojekt. Die Erlöse aus den einzelnen Projekten rundete der Lions Club Wolfsburg New Generation auf die Gesamtsumme von 4500 Euro auf.

Dem Baubeginn im Frühjahr 2021 sollte nichts mehr im Wege stehen

Das zweite stationäre Hospiz soll in Heiligendorf am Eingang des Neubaugebiets „Krummer Morgen“ an der Barnstorfer Straße entstehen. „Die Erschließung soll jetzt beginnen“, sagt Lucas Weiß. Die Stadt habe in dieser Woche den Bebauungsplan öffentlich ausgelegt. Vier Wochen lang können Bürger oder Interessengruppen jetzt noch Einsprüche anmelden. Dem Baubeginn im Frühjahr 2021 sollte aber nichts mehr im Wege stehen, erklärt der Geschäftsführer des Hospizvereins. Ende 2022 soll das neue Hospiz die ersten Gäste aufnehmen.

Neues Hospiz in Heiligendorf: So soll es aussehen. Quelle: Hospizverein Wolfsburg

Der Neubau des Hospizhauses wird rund sechs Millionen Euro kosten. Der Hospizverein will das Projekt zum Teil durch Spenden finanzieren – 1,5 Millionen Euro sind nötig für das Mammut-Projekt. „Ich bin überzeugt, dass wir dieses Ziel gemeinsam mit den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern erreichen können“, betont Weiß. Weitere 1,5 Millionen Euro kann der Verein aus Eigenmitteln in das Projekt einbringen. Die restliche Summe soll über ein Darlehen finanziert werden.

Wer die Hospizarbeit und den Bau des neuen Hospizhauses unterstützen möchte, kann Spenden auf folgendes Konto überweisen: Spendenkonto „ Hospizverein Region Wolfsburg e.V.“, Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, IBAN DE 6226 9513 1100 2773 6800 BIC NOLADE21GFW.

Von Florian Heintz