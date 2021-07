Hoher Schaden: Einbrecher durchsuchen Gärtnerei und Foodtruck nach Beute

Hattorf

Sie machten wohl nur wenig Beute, hinterließen aber einen hohen Schaden: Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag an der Heiligendorfer Straße in Hattorf in eine Gärtnerei und einen Foodtruck-Anhänger eingebrochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.

Zwischen 23 Uhr am Mittwoch und 6 Uhr am Donnerstag brachen die Ganoven auf dem Aldi-Parktplatz die Tür eines Foodtruck-Anhängers auf, knackten die Kasse machten sich mit dem Wechselgeld aus dem Staub.

Außerdem gelangten sie über den Wirtschaftsweg zur Lieferzufahrt der angrenzenden Gärtnerei Blumenhof und knackten das Schloss des Zugangstores. Sie brachen eine Tür zur Gärtnerei auf und zerstörten zwei Fenster, durch die sie zu den Büroräumen gelangten, die sie nach lohnenswerter Beute durchwühlten. „Ob und was sie hierbei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die weiteren Ermittlungen ergeben“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Die Tatzeit für den Einbruch in der Gärtnerei liegt zwischen Mittwoch, 18.20 Uhr und Donnerstag, 8.45 Uhr. Die Polizei hofft auf Hinweisen von Sportlern, Spaziergängern oder Hundebesitzern, denen auf ihren Touren vorbei an der Gärtnerei in Richtung Feld und Wald verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise an Tel. 05361-46460.

