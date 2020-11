Hattorf

Hü, Hott, Hü... In Sachen Feuerwehrgerätehaus sind die Hattorfer Kummer gewohnt. Zuletzt war der Start des Neubaus für Herbst 2020 vorgesehen. Im September überlegte Stadtrat Andreas Bauer, das Projekt nochmal zu verschieben – über das Jahr 2021 hinaus. Nach Protesten aus Politik und Feuerwehrverband soll es doch früher losgehen; einen genauen Termin gibt es nicht. „Ich erwarte, dass der Spatenstich im Frühjahr 2021 ist – sonst gibt es Ärger!“, prophezeit Ortsbürgermeister Marco Meiners ( FDP).

Fahrplan wird noch geschrieben

Im Bürgerdienste-Ausschuss habe die Verwaltung zugesagt, bei der nächsten Sitzung einen Fahrplan vorzustellen, sagt Ausschuss-Vorsitzender Günter Lach ( CDU) – inklusive Bebauungsplan und Projektbeschluss. „Wir diskutieren ja auch schon seit zehn Jahren darüber“, erinnert er.

Anzeige

Marco Meiners, Ortsbürgermeister Hattorf: „Ich erwarte, dass der Spatenstich im Frühjahr 2021 ist – sonst gibt es Ärger!“ Quelle: Roland Hermstein

Dass sich die CDU im Gegensatz zu den anderen Ratsparteien im Vorfeld trotzdem nicht an einem interfraktionellen Antrag für den Bau beteiligt hatte, liegt übrigens daran, dass es im Fraktionssprecherkreis eine Woche zuvor schon eine mündliche Zusage gab. „Wir hatten den Antrag aber trotzdem auf die Reise geschickt“, so Meiners. Ohne eine Aussage in dem öffentlichen, für das Thema zuständigen Gremium traute er dem Frieden nämlich nicht. Erst im Ausschuss wurde der Antrag dann formell zurückgezogen.

Wechselvolle Geschichte

Meiners Misstrauen hängt mit der wechselvollen Entwicklung rund ums Gerätehaus zusammen. Vor zwei Jahren erfolgte nach zähem Ringen der Ratsbeschluss, der den Neubau auf dem Grundstück an der Straße Richtung Beienrode ermöglichen sollte. Dann zeigte sich, dass das Areal eigentlich für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen war – und der Flächennutzungsplan musste geändert werden. Jetzt steht nach Meiners Informationen noch immer eine Genehmigung des Regionalverbands aus, bevor ein Termin festgelegt werden kann. Sein Kommentar zu dieser Nachricht: „Das kann doch wohl nicht wahr sein!“ Den Brandschützenden im Ehrenamt und den mehrfach preisgekrönten Musikern und Musikerinnen des Fanfarenzugs „Magic Flames“ aus Hattorf, die schon lange auf das neue Zuhause mit genügend Platz für Fahrzeuge und Menschen warten, sei dieses Hin und Her kaum noch zu vermitteln.

Lesen Sie auch

Von Andrea Müller-Kudelka