Hilfe für Gastronomen in Corona-Krise: Spargelverkauf vor dem Lokal

Fallersleben

Der Verein HELFI 55+- macht seinem Namen alle Ehre – auch in der Corona-Krise. Mitbegründer Detlef Semerau will Gastronomen unterstützen, die wegen des Coronavirus’ schließen mussten. Seine Idee: Die Lokale können stattdessen Spargel verkaufen, die Saison beginnt jetzt. „So können sie ihre Umsatzeinbußen verringern“, erklärt Semerau. Die ersten interessierten Lokale hat er schon, ab Anfang April soll es losgehen.

Die Gaststätte am Schäferbusch – das Vereinslokal von HELFI – ist bei der Aktion dabei. Inhaber Torsten Bark hat sich schon Gedanken über die Verkaufszeiten vor dem Lokal gemacht: „Von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr.“ Wer sicher gehen möchte, ruft vorher unter Tel. (0177) 3288796 an. Die Gaststätte am Schäferbusch bietet außerdem noch fertige Spargelgerichte an – nach vorheriger telefonischer Bestellung.

Gute Kontakte zum „Eickenhofer Spargelreich“

Semerau hat gute Kontakte zum „Eickenhofer Spargelreich“. „Wir sind über die Jahre Freunde geworden und der Spargelbauer fand meine Idee gut.“ Über die Saisonkräfte müsse sich auch niemand Sorgen machen, die seien bereits da. Die Kräfte aus Polen wollen nicht nur Spargel stechen, sondern außerdem bei der Erdbeer- und Himbeersaison helfen.

Semerau erzählte auch seinem Freund Hartmut Gehrmann von der Idee mit dem Spargelverkauf. Der Chef des Alten Brauhauses in Fallersleben sei begeistert gewesen: So sehr, dass dem Verein „den Kühlbulli zur Verfügung stellt“, erzählt Semerau stolz. „Toll, wie jetzt in der Not gemeinsam versucht wird zu helfen!“ Das Kühlmobil soll an der Shell-Tankstelle auf der Heinrich-Nordhoff-Straße stehen. Dort wollen HELFI-Mitglieder dann Spargel verkaufen.

Mehrere Verkaufsstellen geplant

Wer bei der Aktion mitmachen will, sollte sich unter Tel. (0172) 5 43 41 99 zwischen 10 bis 11 Uhr melden. Semerau plant weitere Spargel-Verkaufsstellen: in Fallersleben, auf dem Hansaplatz, in der Tiergartenbreite, in Ehmen und Lehre.

Spargel kann außerdem geschält und ungeschält bestellt werden, „den versuchen wir direkt nach Hause zu liefern“, so Semerau. Die Lieferungen erfolgen immer freitags – gegen eine kleine Beteiligung an den Spritkosten.

Lesen Sie auch:

Von Sylvia Telge