„Helfi 55+-“: Ehrenamtliche helfen einsamen und kranken Menschen

Fallersleben

Detlef Semerau musste nach einem Schlaganfall seinen Floristikgroßhandel aufgeben. Aber eines wollte er auf gar keinen Fall aufgeben: zu leben. Seine Mission: Denen helfen zu leben, die auf Hilfe angewiesen sind. Gemeinsam mit sieben Freunden und Bekannten hat der Fallersleber jetzt die Gruppe „Helfi 55+-“ gegründet und als Verein eintragen lassen. Aktuell hat der Verein schon 15 Mitglieder, allesamt fitte und engagierte Rentner. Mit dem Vereinsbulli bietet er Fahrten aller Art für Bedürftige an.

Viele Jahre bei AWO aktiv

Die sprichwörtliche soziale Ader hat der 69-Jährige schon lange: „Ich war viele Jahre lang in der AWO Fallersleben aktiv“, sagt Semerau. Mitglied sei er dort immer noch, aber mit „Helfi 55+-“ könne er noch direkter helfen. Mit Unterstützung von Helfern und Sponsoren. Denn: Den Vereins-Bulli finanziere er durch Spenden, die anderen sieben Vereinsmitglieder packen ehrenamtlich an.

So hätten sich zwei Senioreneinrichtungen gemeldet, für die Semerau einkaufen fährt und Ausflüge mit Rollatorfahrern unternimmt. „Wir möchten aber auch etwas für einsame Menschen tun, die gerne reisen, aber nicht mehr weite Strecken alleine fahren möchten“, betont Semerau. So biete man vom 13. bis 15. März eine Tour nach Prag an. Die Vereinsmitglieder bieten auch Vier-Augen-Gespräche an – „alles, was bedürftigen Menschen hilft“, so Semerau.

Treffen im Schäferbusch

Damit nicht genug: Ab Mittwoch, 26. Februar, lädt der Verein jeden letzten Mittwoch im Monat ab 16 Uhr zum Treffen ins Vereinsheim des Kleingärtnervereins Schäferbusch an der Reislinger Straße ein. Um planen zu können, bittet Semerau um eine Voranmeldung. Dort bereite man Aktionen wie Kegeln, Nordic Walking, Skat, Städte- und Kulturreisen vor. Jeder, der einen Shuttleservice benötige, könne sich melden, so Semerau. Auch außerhalb der Treffen.

Außerdem bietet „Helfi 55+-“ Computer- und Smartphone-Workshops an. „Dafür brauchen wir alte Smartphones“, betont Semerau. „Wer eines übrig hat, kann sich melden.“ Teilnehmen an den Kursen könne übrigens jeder, eine Mitgliedschaft sei nicht erforderlich. Aber die Vereinsmitglieder wollen auch selbst Spaß haben: Am Dienstag waren sie in der „Plattenkiste“ von NDR 1 zu hören – was sie noch bekannter gemacht haben dürfte...

Infos und Anmeldung bei Detlef Semerau unter Telefon 0172 / 54 34 199 oder per E-Mai an detlefsemerau@web.de.

Von Carsten Bischof