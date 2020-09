„Heimat shoppen“ in Fallersleben: Bunter Aktionstag in der Altstadt

Fallersleben

Nicht online einkaufen, sondern Geschäfte vor Ort unterstützen. Das ist wichtig, sagt die Fördergemeinschaft Blickpunkt. Deshalb lud sie am Samstag wieder in der Altstadt zu der Aktion „Heimat shoppen“ ein. In dem Rahmen wählten Besucher außerdem das Haus, dem der Fallersleber Heimatverein das Sandsteinwappen verleiht. Sonst fällt die Entscheidung bei der Jahreshauptversammlung des Vereins, doch die fand wegen Corona noch nicht statt.

Die Auszeichnung für eine besonders gelungene Gebäudesanierung geht diesmal an das Fachwerkhaus auf dem Denkmalplatz 5 – dort hat der Blickpunkt sein Büro. Es war eine ganz klare Entscheidung, sagt Vorsitzende Karin Klaffke: 82 Stimmen erhielt das Haus am Denkmalplatz, 36 erhielt die ehemalige Schneiderei in der Bahnhofstraße 26 und 26-mal wurde für die Stadtvilla in der Gifhorner Straße 10 gevotet. Unter den Teilnehmern verlost der Blickpunkt drei Einkaufsgutscheine. Ein kleiner Anreiz, um mitzumachen, so der Vorsitzende Otto Saucke.

„Wichtiger Beitrag für ein Stück Normalität in Fallersleben“

Er ist zufrieden mit dem Aktionstag. „Er ist ein wichtiger Beitrag, damit nach dem Corona-Lockdown wieder ein Stück Normalität in Fallersleben einkehrt“, erklärte er. Außerdem sei die übersichtliche Veranstaltung guter Testlauf für den großen Kartoffelsonntag, der im Oktober geplant ist.

Auch die amtierende Kartoffelkönigin Ann-Christine Mohr war beim „Heimat shoppen“ dabei. Sie verteilte in der Altstadt fleißig Autogrammkarten: „Es ist mein erster öffentlicher Auftritt seit dem Corona-Lockdown.“

VfB und Polizei waren auch beim Aktionstag dabei

Der VfB Fallersleben informierte über sein Sportangebot. Das Präventionsteam der Polizei, zu dem Silke Hirschfeld, Jens Oertelt und Mario Dedolf gehören, stellte sich ebenfalls vor Biewendt vor. Sie informierten über Themen wie den Enkeltrick. Viele Passanten kamen an den Stand. „Das persönliche Gespräch ist wichtig“, sagt Silke Hirschfeld.

Von Sylvia Telge