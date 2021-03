Heiligendorf

Auf dem Feldweg Lütjer Weg in Heiligendorf ist viel los. Zu den mitunter problematischen Begegnungen von Autos, Spaziergängern, Fahrrädern und Treckern meldet sich jetzt Landwirt Udo Rauhaus zu Wort. Er wirbt für gegenseitiges Verständnis, verweist aber auch auf die rechtliche Situation.

Das Problem ist ihm wohl bekannt: Man kommt mir großem Gerät gefahren, der Weg ist kaum breiter als der Schlepper und es begegnen einem oder man muss sie überholen: Spaziergänger zu mehreren Personen mit Kindern und oder auch mehreren Hunden oder auch andere Fahrzeuge. Wer muss nun ausweichen und wohin, wenn der unbefestigte Randstreifen nur je einen Meter plus Graben breit ist?“

„Fahrspuren werden von jeder Durchfahrt größer und tiefer“

Dass die Fußgänger sich ärgern, wenn Autos und Trecker nicht auf den schlammigen Grünstreifen ausweichen, kann er grundsätzlich verstehen, wirbt aber für Verständnis: „Gerade durch solche Ausweichmanöver der Fahrzeuge ist der beschädigte Randstreifen entstanden und wird immer mehr zerstört je öfter ausgewichen wird. Insbesondere bei nasser Witterung oder bei Tauwetter werden die Schlaglöcher und Fahrspuren von jeder Durchfahrt größer und tiefer.“

Begegnungsstätte wider Willen: Auf dem Lütjer Weg müssen sich Fahrzeuge und Spaziergänger oft gegenseitig Platz machen. Quelle: Roland Hermstein

Sinnvoller sei es deshalb tatsächlich, wenn die Fußgänger ausweichen würden – auf einen möglichst trockenen Fleck neben dem Weg. Die Fahrzeuge müssten dafür ihrerseits natürlich das Tempo drosseln: „Aber das, so kann ich aus eigener Beobachtung sagen, tun eigentlich alle“, so Rauhaus.

Landwirte tragen sämtliche Kosten

Nicht zuletzt müsse auch bedacht werden, dass die Wege in der Feldmark gemeinschaftliches Eigentum des Feldmarkrealverbands sind, also der Landwirte, die damit auch für die Unterhaltung der Wege aufkommen. Andere haben zwar das „Betretungsrecht“, beziehungsweise dürften den Lütjer Weg sogar befahren, doch finanziert wird er nicht durch Steuergelder. Feldwege seien also kein Allgemeingut, schlussfolgert Rauhaus.

Das neue Baugebiet Krummer Morgen sieht er in dieser Hinsicht mit Sorge. Der Lütjer Weg wird war ausgebaut und mit Gehwegen versehen. Dafür jedoch werden vier Ausfahrten aus dem neuen Wohngebiet auf den Lütjer Weg münden. „Das Verkehrsproblem wird dadurch insgesamt eher größer werden“, befürchtet der Heiligendorfer.

Von Frederike Müller