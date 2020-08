Heiligendorf: Werker-Stiftung spendet 50.000 Euro für neues Hospizhaus

Heiligendorf

Es ist ein weiterer Baustein zum neuen Hospizhaus in Heiligendorf: Die Werker-Stiftung hat dem Hospizverein Wolfsburg am Mittwoch eine Spende in Höhe von 50 000 Euro überreicht. Das Geld fließt in den Neubau im Baugebiet „Krummer Morgen“. Er soll bis Ende 2022 fertiggestellt sein.

Werker-Stiftung möchte mit der Spende ein Zeichen setzen

„Das Hospiz ist eine ganz wichtige Einrichtung. Die Nachfrage ist deutlich größer als die derzeitige Kapazität, deshalb ist der Neubau dringend erforderlich“, betont Dieter Söchtig vom Stiftungs-Vorstand. Er betont, dass die Organisation mit der Spende ein Zeichen setzen möchte: „Wir wollen damit die Spendenbereitschaft anderer fördern.“

Der Hospizverein ist dankbar für die Hilfe: „Die Werker-Stiftung ist finanziell gesehen unser größter Unterstützer“, sagt Geschäftsführer Lucas Weiß. Mit den 50 000 Euro hat der Hospizverein jetzt insgesamt 396 000 Euro Spenden gesammelt – eine große Summe, bis zum Spendenziel von 1,5 Millionen fehlt dennoch einiges.

So soll das neue Hospizhaus in Heiligendorf aussehen. Quelle: Hospizarbeit Region Wolfsburg

Während der Verein weiter auf Spenden hofft, arbeitet er parallel an der Umsetzung des Neubaus. Aktuell steht das Projekt laut Weiß kurz vor der Ausschreibung und der Hospizverein bereite den Bauantrag vor. Bei einer Versammlung im November stimmen die 870 Mitglieder zudem nochmals über die Pläne für den Neubau ab.

Neues Haus soll zusätzliche Zimmer und Raum für Familien bieten

Das Haus in Heiligendorf soll zehn Betten bekommen und damit das Hospiz in der Stadt entlasten. Bereits vor der Corona-Pandemie legte der Hospizverein fest, dass die Einrichtung einen Infektionsbereich mit Schleuse enthalten soll. Darüber hinaus sehen die Planungen Zimmer für Familien vor. Insgesamt sollen die Kosten für den Neubau rund sechs Millionen Euro betragen.

Wer den Hospizverein finanziell unterstützen möchte, kann das über das folgende Konto machen: „ Hospizverein Region Wolfsburg e.V.“, Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, IBAN: DE62 2695 1311 0027 7368 00 BIC: NOLADE21GFW.

Von Melanie Köster