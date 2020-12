Udo Rauhaus, Vorsitzender des Islandpferdevereins „Fákur“ in Heiligendorf, hat gute Nachrichten: Stadt Wolfsburg und Wasserverband ermöglichen den Anschluss des Vereinsgeländes an die Wasserversorgung. Warum das für so wichtig ist und wie die Finanzierung geregelt werden soll, erzählt er der WAZ.