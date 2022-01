Heiligendorf

Seit mehr als 40 Jahren war es der ehemaligen Grundschullehrerin von Heiligendorf, Sylva Sünder, eine Herzensangelegenheit die Geschichte und Geschichten über ihr Dorf, in dem sie vor 94 Jahren geboren wurde und aufgewachsen ist, aus der Vergessenheit zu holen und Erinnerungen zu bewahren.

Noch am 7. November 2021 wurde Sylva Sünder eine besondere Ehre zuteil. Stolz und sichtlich gerührt nahm sie für ihre Verdienste und ihr Schaffen „den Schunterkranich“ entgegen, die zum ersten Mal verliehene Ehrengabe vom Ortsrat Hattorf/ Heiligendorf. Jetzt ist Sylva Sünder im Alter von 94 Jahren verstorben.

Preisverleihung: Ortsbürgermeister Marco Meiners und sein Stellvertreter Rolf Berheide mit Sylva Sünder und Lisa Döring. Quelle: Gero Gerewitz

Sylva Sünder veröffentliche zwei Bücher

Die Hattorfer Autorin, die zuletzt in Salzgitter gewohnt hat, veröffentlichte 2000 ihr erstes Buch „Heiligendorf – Geschichte und Geschichten“, 2006 den zweiten Titel „Heiligendorfer Häuser früher und heute“. Sie habe die Geschichte Heiligendorfs aus der Vergessenheit geholt, so der Verein Heiligendorfer Kultur- und Brauchtumspflege (HKB). „In den Büchern unseres Ehrenmitgliedes sind Wege zu finden, die immer weitere Historien zu Tage bringen“, so die Vorsitzende Martina Weinert.

Durch ihr unermüdliches recherchieren in Archiven und Bibliotheken und vielen persönlichen Gesprächen „liegt die Geschichte des Ortes wie eine Schatzkarte vor uns“. Weinert betont: „Sie hat Geschichte und Geschichten bewahrt und zudem mit ihrem Engagement das Interesse der Heiligendorfer an ihrem Wohnort geweckt.“

