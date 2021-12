Heiligendorf

Viele Heiligendorfer freuen sich über das neue Baugebiet Krummer Morgen. Die Erschließung ist so gut wie fertig, bald entstehen die ersten Häuser. Doch bei aller Freude gibt es auch Ärger: bei Anwohnern des Lütjer Weges. Vor ihrer Haustür fahren zurzeit jede Menge Baufahrzeuge entlang – die jede Menge Dreck auf der Straße hinterlassen. „Den wir beseitigen müssen“, ärgert sich Anwohner Wolfgang Napierella.

Das habe ihm die Stadt gesagt. Begründung: Der Lütjer Weg und die angrenzenden Straßen gehören nicht zum städtischen Reinigungsplan. Die Bewohner müssten selbst den Besen in die Hand nehmen. Ganz so ist es nicht. „Werden durch Baumaßnahmen Straßen überdurchschnittlich verschmutzt, erfolgt eine Reinigung durch die Baufirma“, erklärt Christiane Groth von der Kommunikation der Stadt. Das sei am Lütjer Weg erfolgt. Außerdem hat sich Ortsbürgermeister Marco Meiners eingeschaltet. Er bat die Verwaltung, den Bereich jetzt häufiger mal von der Stadt reinigen zu lassen.

Über den Lütjer Weg läuft der Bauverkehr

Denn es sei eine Ausnahmesituation: Die Baufahrzeuge sollen eigentlich über die Barnstorfer Straße ins Baugebiet fahren. Um Anwohner zu schonen. Doch wegen der Sanierung der Kreisstraße 111 und der damit verbundenen Vollsperrung ist das seit einigen Monaten nicht möglich. Also fahren die Bagger und Lastwagen über den Lütjer Weg in den „Krummen Morgen“. Folge sind dort verschmutzte Fahrbahnen.

Wolfang Napierella wohnt schon seit seiner Kindheit in der Riedestraße. Dort war es immer herrlich ruhig. Denn hinter den Wohnhäusern lag nur weites Feld. Doch das ist jetzt vorbei. Das Baugebiet Krummer Morgen II soll hier entstehen. „Von morgens bis abends fahren hier schwere Lkws“, sagt Wolfgang Napierella.

Seit einigen Monaten fahren sie über den Lütjer Weg. Das bedeutet neben Lärm auch Dreck. Manchmal ist die Straße so verschmutzt, dass die Gulliabläufe verstopfen. Wenn es dazu noch regnet, ist es besonders schlimm. „Dann spritzt der Dreck sogar auf den Gehweg“, ärgert sich Napierella. Auch wenn der 61-Jährige nicht direkt auf dem Lütjer Weg wohnt – der Schmutz kommt über die Autos auch in die Nebenstraßen. Reinigen Anwohner die Straße – ist sie bald wieder verdreckt. Das gleiche gilt für die Autos.

Sanierungsarbeiten sollen früher fertig sein

Das soll sich bald ändern, sagt Ortsbürgermeister Marco Meiners: „Die Sanierungsarbeiten sind wahrscheinlich früher als geplant fertig. In zwei bis vier Wochen könnte zu Zufahrt der Baufahrzeuge über die Barnstorfer Straße wieder erfolgen. Ich bitte noch um etwas Geduld.“

