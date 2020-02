Heiligendorf: Akupunktur im Elektrofachmarkt

Heiligendorf

Wer dieser Tage die Räume von „Elektro Müller“ in Heiligendorf betritt, dürfte sich wundern: Linkerhand gibt es neuerdings Nadeln statt Strom. Nicole Forrai hat sich einen Traum erfüllte und dort eine eigene Praxis für Pflanzenheilkunde und Akupunktur eröffnet. Dafür musste sie sich einiges einfallen lassen.

Zusätzliche Wand teilt den Praxisraum ab

Für den neuen Praxisraum mietete sie eine zuvor kaum genutzte Geschäftsfläche und zog eine zusätzliche Wand ein. Das Elektrogeschäft und sie teilen sich nun zwar immer noch den Eingang, doch im Flur geht es nun links durch eine Tür in den kleinen Behandlungsraum. Eng wirkt es dort trotzdem nicht: Bis auf eine Liege, einen Schreibtisch mit Stühlen und einer Kommode braucht Forrai nicht viel für ihre Arbeit. Nur ein mobiles Waschbecken musste noch her. Nun muss Forrai täglich den Wassertank befüllen und abends entleeren, aber das macht sie gern: Nach 25 Jahren als Pharmazeutisch-technische Assistentin in einer Wolfsburger Apotheke genießt es die Heiligendorferin, endlich ihr „eigener Chef“ zu sein.

Geübt hat Forrai vor allem an ihrer Familie

Für diesen Schritt hat sie sich durch ein vierjähriges Heilpraktikerstudium und die anschließende Amtsartzprüfung gearbeitet – und an ihrer eigenen Familie emsig geübt: „Immer wenn jemand Wehwehchen hatte, habe ich gesagt: Komm her, ich steche dich!“, lacht sie. Die Übung und die Erfolgserlebnisse seien sehr wertvoll für sie gewesen, reflektiert die 49-Jährige. So gestärkt könne sie jetzt ihrem größten Antrieb folgen: „Ich möchte Menschen helfen.“

Steinweg 11: Hier gibt es jetzt nicht nur Elektrogeräte und Lichtschalter, sondern auch Akupunkturnadeln und Kinesio-Tape Quelle: Roland Hermstein

Ihren ersten Kontakt mit den Nadeln hatte Forrai übrigens 2005 während eines zweijährigen Aufenthalts in Peking. Geplagt von Allergien ließ sie sich auf einen Versuch in der traditionellen chinesischen Medizin ein und fand Linderung durch die Akupunktur. „Ich frage mich immer noch, wie es funktioniert“, sagt sie heute. „Aber das tut es!“

Freundschaft führte zur ungewöhlichen Raumwahl

Neben Ohrakupunktur gegen Schmerzen, Übergewicht und Süchte bietet Forrai unter anderem Schröpfen, Kineseo-Taping und Ernährungsberatung an. Dass diese alternativen Behandlungsmethoden nun ausgerechnet im Traditionsgeschäft „Elektro Müller“ gibt, ist ein willkommener Zufall: Christine Müller und Nicole Forrai sind schon lange befreundet – jetzt sehen sie sich auch im Arbeitsalltag regelmäßig.

Feste Öffnungszeiten gibt es nicht, Termine werden telefonisch vereinbart unter (01 76) 51 84 82 55.

