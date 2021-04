Hausbrand in Fallersleben: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

Fallersleben

Zwei große Brände sorgten in Fallersleben in diesem Jahr für Aufruhr. Während an der Bahnhofstraße die Aufräumarbeiten andauern, hat die Polizei Wolfsburg die Ermittlungen zum Brand im Fachwerkhaus inzwischen an die Staatsanwaltschaft Braunschweig abgegeben. „Es gibt einen Beschuldigten“, sagt die Wolfsburger Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. „Ermittelt wird wegen fahrlässiger Brandstiftung.“ Genaueres zur Person verraten die Ermittler derzeit nicht.

Als Entstehungsort für den Brand wird eine Restaurantküche ausgemacht

Schon Ende März hatten Brandermittler der Polizei einen technischen Defekt als Ursache für das verheerende Feuer an der Bahnhofstraße ausgeschlossen. Ausgebrochen sein soll das Feuer in der Küche des indischen Restaurants „Namaste World“. Im Fokus stand zuletzt dabei ein Gasherd, den die Ermittler zu weiteren Untersuchungen abtransportierten.

Das alte Fachwerkhaus war komplett ausgebrannt und zusammengebrochen. Ein riesiger Schuttberg war die Folge, die Entsorgung für die Fachfirma aufwendig. Steine, Bauschutt, Reste von Elektrogeräten und Schrott müssen voneinander getrennt und entsorgt werden. Viele Anwohner und die ansässigen Einzelhändler müssen aus versicherungstechnischen Gründen bisher mit einer Sperrung auf der Bahnhofsstraße leben. Eigentümer Teja Schönberger will das Haus wieder aufbauen und dabei den „Altstadt-Charakter“ erhalten, das Haus soll wieder eine Fachwerkfassade bekommen.

Falsch entsorgte Grillkohle soll den Gas-Tank in Flammen gesetzt haben

Im Fall des Gas-Tanks, der Anfang April an der Wolfsburger Landstraße in Brand geriet, gab die Polizei bisher eine nicht näher definierte Hitzequelle an. Wie Polizeisprecherin aus dem Bruch nun ein Gerücht bestätigte, soll es sich dabei um falsch entsorgte Grillkohle gehandelt haben. Die löste das Feuer aus, was letztlich auch den Gas-Tank in Flammen setzte. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. „Das Verfahren läuft noch“, sagt aus dem Bruch.

Brennender Gas-Tank in Fallersleben: Falsch entsorgte Grillkohle soll das Feuer ausgelöst haben. Quelle: Feuerwehr Fallersleben

Das Feuer war vom Tank auf ein daneben stehendes Geschäftshaus übergesprungen, in dem der Radmarkt Hahne untergebracht ist. Der Dachüberstand des Gebäudes sowie zwei in der Nähe geparkte Autos waren durch das Feuer stark beschädigt worden, wegen der akuten Explosionsgefahr hatte die Feuerwehr außerdem mehrere Wohnhäuser evakuieren müssen.

Von Christian Opel