In diesem Schuljahr besuchen insgesamt 4.327 Schüler und Schülerinnen den Primarbereich (Klasse 1 bis 4) der öffentlichen Schulen in Wolfsburg (Förderschulen und Schulkindergärten ausgenommen). Prognostiziert wurden 4.455 – es sind also 128 weniger (0,3 Prozent) – ziemlich nah dran. Diese Auswertung basiert aber auf der Gesamtzahl. An einzelnen Standorten kann die Abweichung höher liegen. Das lässt sich nicht vermeiden, da die Stadt Wolfsburg ein ungeteilter Schulbezirk ist. Der Vorteil der Wahlfreiheit der Eltern beinhaltet den Nachteil, dass punktgenaue Standort-Prognosen schlecht möglich sind. Langfristige Trends werden trotzdem beobachtet und fließen bei kommunaler Trägerschaft in die Bauplanung ein – wie jetzt bei der Schunterwiesenschule.

In Jahrgang 1 des aktuellen Schuljahres 2021/22 wurden gegenüber den in der Prognose errechneten 1.211 Kindern 1.186 Kinder eingeschult, also 25 weniger. Die Anmeldezahlen der Schunterwiesen-Grundschule sind in den letzten drei Jahren schwankend, ebenso wie bei Käferschule, Eichendorff-Grundschule und Bunte Grundschule.

Die prozentual stärksten Abweichungen ins Plus gab es aktuell bei der Regenbogenschule, Grundschule Sülfeld, Grundschule Ehmen-Mörse und Hellwinkelschule am Mini-Standort Hehlingen.

Zehn Grundschulen verzeichneten deutlich geringere Einschulungszahlen (ab -10 Prozent). Im Bereich Stadtmitte liegt das Analysen zufolge an der Entwicklung der Baugebiete, wo (bisher noch) weniger Familien leben als geschätzt. Weniger Schulkinder als angenommen leben auch in Vorsfelde, Wendschott und Velstove. Trotzdem wurden mehr Kinder aus diesem Planungsbereich in der Grundschule in Wendschott angemeldet als zuvor geschätzt. Beide Entwicklungen zusammen führen zu einem Minus an der Heidgartenschule.