Hattorf: Verein stellt Pläne für ein Mehrgenerationenhaus vor

Hattorf

Hier treffen sich Senioren zum Klönen oder zur gemütlichen Kaffeerunde, Mütter zum Erfahrungsaustausch, Kinder zum gemeinsamen Spiel: Seit vielen Jahren ist die „Plantage“ in Hattorf ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Der Verein „Raum zum Wachsen“ bietet im ehemaligen Brandt-Haus und auf dem Areal der einstigen Gärtnerei seit vielen Jahren ein abwechslungsreiches Programm an. Allerdings bisher mit der Einschränkung, dass die Teilnehmer nur für einige Stunden zusammen kommen. Das will ein neuer Verein unter dem Titel „Machbarschaft e. V.“ ändern.

In erster Linie sollen ältere Menschen angesprochen werden

In der öffentlichen Sitzung des Ortsrates Hattorf-Heiligendorf erhielt Tim Fahse kurzfristig die Möglichkeit, bemerkenswerte Pläne des Vereins vorzustellen. Der nämlich möchte ein Mehrgenerationenhaus bauen und Wohnraum schaffen für Menschen, denen das bisherige Zuhause zu groß oder zu einsam geworden ist. „Wir wollen damit in erster Linie natürlich ältere Herrschaften ansprechen“, erläuterte Fahse das Vorhaben. Betonte dabei aber: „Pflege oder ständige medizinische Betreuung sind an dieser Stelle nicht vorgesehen.“ Es handelte sich vielmehr um ein gemeinwohlorientiertes Projekt zu leistbaren Mietpreisen.

Insgesamt steckt das Vorhaben bisher noch in der absoluten Vorplanungsstufe, doch Tim Fahse und seine Mitstreiter wollten zunächst einmal erkunden, ob man in der weiteren Entwicklung mit einer positiven Begleitung durch den Ortsrat Hattorf-Heiligendorf rechnen kann. Und der hörte mit Interesse, was bisher geplant ist.

25 bis 30 Wohneinheiten könnten auf der Plantage entstehen

So könnten auf dem Grundstück der Plantage etwa 25 bis 30 Wohneinheiten entstehen, die Größe der Wohnungen variiert von 40 bis 120 Quadratmetern. Um möglichst wenig Fläche zu versiegeln, könnte das Objekt über drei Stockwerke und Flachdach verfügen. „Wir sind keine Investoren und wollen kein Geld verdienen“, so betonte Fahse. Wie letztlich die Finanzierung erfolgen könne, sei noch völlig offen, so antwortete er auf eine entsprechende Nachfrage vom stellvertretenden Ortsbürgermeister Sven Scharenberg(CDU).

Auch sogenannte Wirtschaftlichkeitsprüfungen seien noch nicht erfolgt. Allerdings sei ein derartiges generationsübergreifendes Wohnprojekt auch kein Novum. Allein in Niedersachsen sollen bereits 50 Objekte dieser Art erfolgreich umgesetzt worden sein. In der anschließenden Diskussion wurde das Vorhaben kontrovers behandelt. Andreas Popihn (PUG) störte die Geschosshöhe und das bisher vorgesehene Erscheinungsbild, ebenso PUG-Fraktionssprecher Detlef Barth, wenngleich er die Idee durchaus spannend fand. Ähnlich sieht das Judith Kühnas (FDP), der allerdings wichtige Details fehlten. Auf Anregung von Ortsbürgermeister Marco Meiners (FDP) wird man sich zeitnah außerhalb des Ortsrates mit den Verantwortlichen zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen.

Bodenwellen für Straßen in Heiligendorf und Hattorf

Einen konkreteren Beschluss gab es allerdings auch in der konstituierenden Sitzung des Ortsrates: So wurde aus einem PUG-Antrag ein interfraktioneller Auftrag an die Verwaltung. Im „Grünen Jäger“ Heiligendorf und in der „Alten Teichstraße“ Hattorf sollten Bodenwellen installiert werden, um die oftmals zu hohen Geschwindigkeiten von motorisierten Verkehrsteilnehmern zu bremsen.

Von Burkhard Heuer