Hattorf/Heiligendorf

Der Ortsrat Hattorf/ Heiligendorf hat sich in einem interfraktionellen Antrag dafür ausgesprochen, für Schulen und Kitas der beiden Ortsteile Raumluft-Filteranlagen anzuschaffen. Dafür werden rund 1400 Euro zur Verfügung gestellt. Das Geld war ursprünglich für Schützenfest und Senioren-Weihnachtsfeier vorgesehen, beide Veranstaltungen wurden allerdings wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Das Geld sei für diese Zwecke sinnvoll eingesetzt, erklärte PUG-Fraktionssprecher Detlef Barth, der den Antrag ursprünglich für seine Fraktion eingebracht hatte. „Ein gutes Signal“, so auch CDU-Fraktionssprecher Joachim Rustenbeck.

Ein konkreter Zeitplan für den Feuerwehrhaus-Neubau in Hattorf wird im Januar erwartet

Bereits zuvor hatte Ortsbürgermeister Marco Meiners ( FDP) über den aktuellen Stand in Sachen Feuerwehrhaus-Neubau in Hattorf berichtet. „Ortsrat und Bevölkerung haben großes Interesse, dass es endlich losgeht“, sagte Meiners. Wegen notwendiger Änderungen im Flächennutzungsplan habe es allerdings einige Verzögerungen gegeben. Man rechne nun damit, dass ein konkreter Zeitplan im Januar 2021 dem Ortsrat vorgelegt wird.

In weiteren Anträgen aus dem Ortsrat ging es um die Prüfung eines Standortes für eine Schnellladestation für Elektrofahrzeuge im Heinenkamp sowie Möglichkeiten einer Querungshilfe über die Neue Straße in Höhe Grüner Jäger in Heiligendorf. Davon würden speziell die Bewohner des Altenpflegeheimes profitieren, erklärte Joachim Rustenbeck.

Das Glasfasernetz sei noch immer nicht in Hattorf und Heiligendorf angekommen

Zum Auftakt waren in der Einwohnerfragestunde Baumpflanzungen sowie die hohen Planungskosten für den Neubau der Feuerwehr-Hauptwache in Wolfsburg angesprochen worden. Siegfried Struck aus Hattorf monierte zudem, dass in der Krugstraße ein historisches Gebäude aus dem Jahre 1850 abgerissen wurde und durch einen Neubau ersetzt worden sei, der sich störend auf das Ortsbild auswirke. Der Heiligendorfer Andreas Artale beklagte, dass das Glasfasernetz noch immer nicht in Hattorf und Heiligendorf angekommen sei. Eine für Kraftfahrzeuge gesperrte Wegeverbindung zwischen Heiligendorf und Neindorf werde zudem nach Worten Artales vielfach als Schleichweg zwischen den beiden Ortsteilen missbraucht.

Von Burkhard Heuer