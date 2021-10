Hat die Stadt in Heiligendorf zu leichtfertig 17 Bäume gefällt?

Heiligendorf

Seit rund 80 Jahren standen entlang des Lütjer Wegs in Heiligendorf Robinien. In dieser Woche hat die Stadt die 17 Bäume gefällt – sie mussten Platz machen für das Baugebiet Krummer Morgen. Einige Anwohner haben dafür wenig Verständnis. Sie reagieren verärgert und werfen der Stadt vor, vor dem Hintergrund des Klimawandels zu sorglos Bäume abzusägen.

Der Heiligendorfer Erhard Krösche ist entsetzt über die Fällung. Er kann sich noch gut daran erinnern, wie sein Vater die Bäume mit anderen Landwirten zusammen gepflanzt hat: „Ich war damals circa acht Jahre alt.“ Fast 80 Jahre ist das her. Seitdem seien die Bäume eine „für Insekten einmalige Nahrungsquelle“ gewesen. Krösche erinnert sich, dass neben den Robinien – die oft auch als falsche Akazien bezeichnet werden – die ersten Bienenvölker lebten, die später mit zur Gründung der Imkerei Töpperwien führten.

Die Stadt vermutete Fledermäuse in den Bäumen

Die Stadt wollte die Robinien eigentlich schon im Februar fällen. Weil sie darin Fledermäuse vermutete, verschob die Verwaltung die Maßnahme jedoch. Vor einige Tagen erklärte die Stadt dann: „Der Anfangsverdacht aus dem Frühjahr, dass die Bäume von Fledermäusen bewohnt sein könnten, hat sich bei einer vertiefenden Begutachtung nicht bestätigt.“

So sah es einmal aus: Dieses Bild hat Ulrich Raschkowski am Montag gemacht. Quelle: Ulrich Raschkowski

„Eine Schande für Wolfsburg“

Dass die Stadt die Bäume nun doch gefällt hat, sei „eine Schande für Wolfsburg“ meint der Heiligendorfer Ulrich Raschkowski. Von „müssen“ könne bei der Maßnahme keine Rede sein: „Keine Naturgewalt hat diese Bäume an ihr Lebensende gebracht. Sondern der Ortsrat Hattorf/Heiligendorf und der Wolfsburger Stadtrat haben die Fällungen beschlossen, unbeeindruckt von Argumenten wie Klimawandel und Klimakonferenzen, Dorfbegrünung, Dorfbild, CO2-Bindung oder ganz schlicht auch nur der Achtung vor Lebendigem.“

Stadtsprecherin Elke Wichmann Quelle: Stadt Wolfsburg

Stadtsprecherin Elke Wichmann entgegnet, dass die Fällung „aus mehreren Gründen alternativlos“ gewesen sei. Ihr zufolge müssen vom Hasenmorgen Leitungen in den Krummen Morgen verlegt werden. „Diese und weitere Leitungen wie zum Beispiel der Regenwasserkanal verlaufen unterhalb des Lütjer Weges. Im Zuge dieser Tiefbauarbeiten muss der Lütjer Weg geöffnet werden, so dass die Wurzeln der Bäume trotz Sicherungsmaßnahmen beschädigt werden würden und ihre Standfestigkeit gefährdet wäre“, sagt Wichmann.

Die Stadt vermutet, dass die Wurzeln der Bäume bis zur Mitte der Straße reichen. Bereits vor Beginn der Erschließungsarbeiten seien bei einigen der Robinien Schädigungen zu erkennen gewesen, „die die Verkehrssicherheit beeinflussen können“.

Abgesägt: Die Robinien standen fast 80 Jahre lang im Lütjer Weg. die Stadt vermutet, dass ihre Wurzeln bis zur Mitte der Straße reichen. Quelle: Roland Hermstein

Die Stadt will 41 Bäume nachpflanzen

Als Ersatz für die Robinien will die Stadt elf neue Bäume im Lütjer Weg, neun weitere an der Barnstorfer Straße und 21 entlang der Planstraße A pflanzen. „Es werden also wesentlich mehr Bäume neu angepflanzt als gefällt“, betont Wichmann. Anwohner Raschkowski dürfte das allerdings nicht zufrieden stellen: Der Imker erklärte im Gespräch mit der WAZ, dass die Stadt aus seiner Sicht die fünf- bis zehnfache Menge an Bäumen nachpflanzen müsse, um für adäquaten Ersatz zu sorgen.

Den Vorwurf, nicht genau genug zu prüfen, ob Fällungen wirklich notwendig sind, weist die Stadt zurück. Sie betont, dass sie im Zuge der Planungen von Baugebieten „umfangreiche ökologische Voruntersuchungen“ durchführe. Diese sollen dafür Sorge tragen, „Eingriffe in die Natur auf das Nötigste zu reduzieren beziehungsweise an manchen Stellen ganz ausschließen, so dass die Planung eines Gebietes darauf angepasst wird.“

„Alternativlos“: Aus Sicht der Stadt gab es keine andere Möglichkeit, als die Bäume zu fällen. Quelle: Roland Hermstein

Auch die jungen Heiligendorfer beschäftige der Kahlschlag der Stadt am Lütjer Weg, berichtet der Anwohner Jean-Jacques Komosinski. Er sei mit seinem Hund spazieren gegangen, als ihn ein circa neunjähriger Junge auf die Fällung der großen und alten Bäume angesprochen habe. Er selbst frage sich, wieso es Bund, Nabu und Grüne gebe, wenn diese nichts gegen solche Maßnahmen tun.

Bund-Vorsitzender Christian Schreiter Quelle: Roland Hermstein

Christian Schreiter, Vorsitzender der Bund-Kreisgruppe Wolfsburg, erklärt auf WAZ-Nachfrage: „Tatsache ist, dass der BUND Wolfsburg durchaus im konkreten als auch in weiteren Fällen im Austausch mit der Verwaltung steht.“ Zudem habe der Bund auf seiner Website über die Bäume in Heiligendorf berichtet. Dennoch habe der Einsatz des Umweltverbands den „rechtlich einwandfreien Prozess der Fällungen letztendlich bedauerlicherweise Weise nicht verhindern“ können. Die Arbeit des Bund sorge aber dafür, dass solche Fälle mehr Beachtung finden. Denn: Fällungen sollten immer das letzte Mittel darstellen, betont Schreiter.

Von Melanie Köster