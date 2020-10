Neindorf

Die Landfrauen aus dem Hasenwinkel gründen jetzt offiziell eine Unterabteilung „Junge Landfrauen“. Die Gründungsversammlung findet am Mittwoch, 28. Oktober, in der Gaststätte „Bei Dino“ in Almke statt.

Hintergrund: Die Landfrauen hatten jetzt zum Info-Abend ins Neindorfer Gemeindezentrum eingeladen – und waren überwältigt: „Rund 30 junge Frauen aus dem gesamten Hasenwinkel waren der Einladung des Vorstandes gefolgt“, sagt Uta Stute, Vorsitzende der Hasenwinkel-Landfrauen. Sie erklärte den jungen Frauen die Struktur des Landfrauenvereins: Er biete den jungen Frauen Kreativ- und Bildungsmöglichkeiten, gleichzeitig würden die jungen Landfrauen die Zukunft des Vereins sichern.

Anzeige

Kreativ-Treffen am 20. und 21. Oktober

Ausschlaggebend für die Idee einer Gründung der Jungen Landfrauen war die Auflösung des Neindorfer Mütterzentrums“, so Stute. Schon vor der Gründungsversammlung am 28. Oktober sind zwei Kreativ-Treffen für die jungen Landfrauen geplant: am Dienstag, 20. Oktober, um 19 Uhr und am Mittwoch, 21. Oktober, um 9 Uhr im Neindorfer Gemeindehaus.

Infos und Anmeldung unter Telefon 0151 / 412 160 22 oder per Mail unter utastute@gmail.com.

Von der Redaktion