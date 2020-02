Hallenbad Sandkamp: So stehen die Chancen für den Sommerbetrieb

Wolfsburg

Die Online-Petition gegen die Sommerschließung des Hallenbades Sandkamp hat nach ein paar Tagen ein Drittel der erhofften Stimmen erreicht: 629 Menschen haben sich (Stand Mittwochvormittag) dafür ausgesprochen, das Bad ganzjährig auch in Zukunft im Sommer für Vereine und Schwimmschulen zu öffnen – 443 der Stimmen kommen aus Wolfsburg. Unterdessen haben sich die Ratsfraktionen zum Teil schon entschieden, wie sie im März über diese Frage abstimmen wollen.

Ein klares Nein zur Sommerschließung kommt zum Beispiel von den Grünen. „Wir werden der Sommerschließung nicht zustimmen“, verspricht Olaf Niehus. Stattdessen pochten die Grünen sogar auf ein Bäder-Konzept, das allen Kindern in Wolfsburg ermöglicht, schwimmen zu lernen. Aktuell haben viele Schwimmkursanbieter lange Wartelisten.

Olaf Niehus (Grüne): „Wir werden der Sommerschließung nicht zustimmen.“ Quelle: Archiv

Auch die PUG hat sich bereits festgelegt. „Grundsätzlich ist die Idee des Sparens richtig“, sagt Andreas Klaffehn, „aber nicht bei den Kindern und der Schwimmausbildung.“ Er verweist darauf, dass seine Partei einen eigenen Haushaltsentwurf eingebracht hat. Dieser komme unterm Strich auf die gleiche Summe an Einsparungen und Einnahmen wie der Vorschlag der Verwaltung – schone aber dabei das Hallenbad Sandkamp.

Andreas Klaffehn (PUG): „Nicht bei den Kindern und der Schwimmausbildung sparen.“ Quelle: PUG Wolfsburg

Die AfD verweist ebenfalls auf den eigenen Haushaltsvorschlag. Dieser verschone ebenfalls das Hallenbad Sandkamp und würde durch eine Erhöhung der Gewerbesteuer sogar mehr Geld einspielen als die Variante der Verwaltung, so Fraktionssprecher Thomas Schlick. Eine Sommerschließung in Sandkamp hält er für unpraktisch, auch weil dann einige Gruppen aufs Badeland ausweichen müssten: „Dort sind schon so viele Besucher. Wenn dann noch mehr Vereine dort trainieren, wird es eng, das ist für niemanden schön.“

Thomas Schlick (AfD): „Wenn im Badeland noch mehr Vereine trainieren, wird es eng.“ Quelle: Gero Gerewitz

Nur etwas verhaltener äußert sich die Fraktion der Linken und Piraten. „Wir sind noch in der Diskussion“, erklärt Bastian Zimmermann. Doch auch er findet: „Man sollte von der Sommerschließung absehen.“ Stadtteilbäder seien eine wichtige Möglichkeit für die Bürger, sich zu bewegen. „Und wenn man sich zu wenig bewegt, führt das am Ende sogar zu gesellschaftlichen Mehrkosten.“ Das Argument, dass die Kurse im Sommer nach Heiligendorf und ins Badeland verlegt werden könnten, lässt er nicht gelten. Durch längere Anfahrten und ungünstigere Kursuszeiten könnten dann weniger Menschen teilnehmen als bisher, ist er überzeugt.

Bastian Zimmermann (Linke/Piraten): „Man sollte von der Sommerschließung absehen.“ Quelle: Roland Hermstein

Ganz anders sieht das die FDP. „Wir haben mit einigen betroffenen Vereinen gesprochen“, sagt Sprecherin Kristin Krumm. „Sie sagen, es sei natürlich nicht schön, aber machbar, auszuweichen. Und sie verstehen, dass gespart werden muss.“ Deshalb spreche auch für die FDP „nichts dagegen, das Bad im Sommer zu schließen.“ Außerdem merkt Krumm an: „Im Vergleich mit gleich großen Städten hat Wolfsburg sehr viele Wasserflächen. Das nimmt nur niemand so wahr, weil wir jahrelang den Luxus hatten, uns alles leisten zu können.“

Kristin Krumm (FDP): „Aus unserer Sicht spricht nichts dagegen, das Bad im Sommer zu schließen.“ Quelle: Roland Hermstein

Zwei der größeren Fraktionen im Rat halten sich in der Angelegenheit allerdings noch sehr zurück. „Wir sind noch in der Abstimmung“, sagt SPD-Fraktionssprecher Hans-Georg Bachmann. „Natürlich haben wir eine Tendenz. Aber am liebsten wäre uns erstmal ein umfassendes Konzept zur Bädersituation in Wolfsburg.“

Hans-Georg Bachmann (SPD): „Wir sind noch in der Abstimmung.“ Quelle: Thomas Koschel

CDU-Fraktionssprecher Peter Kassel verrät nach einer internen Haushaltsklausur nur: „Den Vorschlag der Sommerschließung sehen wir tatsächlich kritisch.“

PeterKassel (CDU): „Den Vorschlag der Sommerschließung sehen wir tatsächlich kritisch.“ Quelle: CDU Wolfsburg

Tendenziell sieht es also gut aus für das Hallenbad Sandkamp: Dem aktuellen Stimmungsbild nach würde es für eine Mehrheit reichen, wenn sich entweder CDU oder SPD gegen die Sommerschließung aussprechen würden.

Weitere Unterschriftenaktion ist abgeschlossen Schon bevor die Online-Petition startete, haben auch Kita-Eltern aus Sandkamp begonnen, Unterschriften gegen eine Sommerschließung zu sammeln. Auf den Listen, die zum Beispiel in der Kita und im Fitnessstudio auslagen, haben sich inzwischen rund 230 Unterschriften zusammengefunden, die nächste Woche an den Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo überreicht werden sollen. Eine der Initiatorinnen ist Anja Bulka, die selbst zwei Kinder in der Kita Sandkamp hat. Die Tagesstätte hat einen Direktzugang zum Bad und die Kinder können regelmäßig ins Wasser. „Das war eines der Hauptkriterien für uns, uns für diese Kita zu entscheiden“, sagt Bulka. Vor kurzem hat sich sogar eine Übungsleiterin vom TV Jahn gefunden, die für die Kinder auch im Sommer wöchentliche Planschstunden anbietet. Sollte das Bad aber in Zukunft über die Sommermonate schließen, müssen die Kita-Kinder nun doch auf die wertvolle Wassergewöhnung verzichten, befürchtet Bulka.

Bäder schließen, um zu sparen? Die Idee, Bäder in Wolfsburg zu schließen, stammt von der Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Sie hatte für Wolfsburg ein Gutachten mit mehreren Hundert Empfehlungen erstellt, um in den nächsten Jahren Geld zu sparen. Im Original-Vorschlag ist noch die Rede von einer „Schließung der meist defizitären Bäder Sandkamp und Hehlingen“, und auch das Lehrschwimmbecken Heiligendorf stand dort noch auf der Abschussliste. Die Stadtverwaltung hat diese Idee aber schon abgemildert: Das Hallenbad Sandkamp zumindest soll nur im Sommer geschlossen werden, die Kursangebote müssten dann in der Sommersaison nach Heiligendorf ausweichen. Heiligendorf soll weiter bestehen, über Hehlingen wird noch diskutiert. Ob die Stadt in Sandkamp oder Hehlingen tatsächlich den Hahn zudreht, ist aber noch nicht gesagt. Die Vorschläge von KGSt und Verwaltung werden jetzt erst einmal in den Fachausschüssen diskutiert. Im März entscheidet der Rat der Stadt, welche Maßnahmen umgesetzt werden.

Lesen Sie auch:

Von Frederike Müller