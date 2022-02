Fallersleben

Die Schüler der Klasse 10c der Hauptschule Fallersleben haben vor kurzem ihre Praktika absolviert. Im Deutschunterricht mit der Klassenlehrerin Franziska Gäbel schrieben sie ihre Praktikumsberichte. Die WAZ sprach mit den Schülerinnen und Schülern über die Berufssuche, die täglichen Tests und die Angst vor Corona.

Reem Sabbagh (16) hat bei vielen Arztpraxen nach einem Praktikumsplatz gefragt. Die Suche sei schwer gewesen, schließlich hat sie eine Praxis in der Stadt gefunden. Zwei Wochen lernte Reem den Beruf der Arzthelferin kennen. „Ich möchte doch lieber etwas anderes machen“, erzählt die Schülerin.

Praktika für Wolfsburgs Schüler wegen Corona ausgefallen

Laut der Lehrerin Gäbel sei normalerweise an der Hauptschule Fallersleben in Klasse 8, 9 und 10 ein Praktikum geplant. Die Zehntklässler haben wegen Corona in den vorherigen zwei Jahren kein Praktikum machen können. „Viele Schüler hatten bereits einen Platz und einige Betriebe haben wieder abgesagt“, so Gäbel.

Unterricht in der Klasse 10c: Die Referendarin Sarah Donato bespricht mit den Schülern die Praktikumsberichte. Quelle: Roland Hermstein

Nesim Sütlü hatte Glück: Der 17-Jährige war vor zwei Jahren in der Werkstatt des Autohauses Hotz und Heitmann. Nesim weiß seitdem, dass er Kfz-Mechatroniker werden möchte. Nun hat er noch ein Praktikum bei Reifen Henning in Fallersleben absolviert. „Die Arbeit und die Atmosphäre haben mir sehr gefallen und ich möchte in der Werkstatt gerne meine Ausbildung machen“, betont Nesim. Die Bewerbungsunterlagen habe er schon eingereicht.

Schüler seien vom Homeschooling „genervt“

Der Pädagogin zufolge sei der Berufsberater regelmäßig in der Schule und jeder Schüler habe einen Pflichttermin. Weiterhin wird das Thema Bewerben in verschiedenen Fächern behandelt. „Besonders wegen solchen Inhalten ist der Unterricht in der Schule besser“, so Gäbel. Die Schülerinnen und Schüler pflichten ihr bei: Homeschooling habe genervt, auch weil einige Schüler schlechter geworden seien.

Corona-Tests an Schulen und Kitas Ab sofort müssen sich auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler täglich zu Hause testen. Ausgenommen von der schulischen Testpflicht sind damit ausschließlich Kinder und Jugendliche mit einer Auffrischungsimpfung. Wer nachweislich infiziert ist, muss 10 Tage in häusliche Isolation, kann sich aber nach sieben Tagen über PCR-Test oder zertifizierten Antigentest freitesten, wenn zuvor eine 48-stündige Symptomfreiheit festgestellt wird. Ab dem 15. Februar 2022 müssen sich Kinder ab drei Jahre zudem dreimal pro Woche testen, bevor sie in den Kindergarten oder zur Kindertagespflege gehen können. Die Eltern werden weiterhin die Tests über ihre Einrichtung erhalten. Wenn ein Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht testen kann oder das Procedere absolut nicht toleriert, gibt es die Möglichkeit der „Umfeldtestung“: Anstelle des betreffenden Kindes kann sich das Elternteil, das das Kind in die Kita bringt, selbst testen und den Nachweis vorzeigen.

Die Schüler der Klasse 10c tragen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz, auch wenn manche lieber ohne Maske im Unterricht sitzen würden. Das tägliche Testen dagegen beeinträchtige die Schüler nicht. Ausgenommen von der Testpflicht sind ausschließlich Kinder und Jugendliche mit einer Auffrischungsimpfung.

Angst vor Corona ist bei Wolfsburger Schülern allgegenwärtig

Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 1199,9 für Wolfsburg. Die Zahlen sind bei Kindern und Jugendlichen teilweise noch höher. In der Altersklasse von 11 bis 18 Jahren liegt die Inzidenz bei 2653,6, in der Altersklasse von 6 bis 10 Jahren sogar bei 4232,7.

„Habe Angst, dass ich jemanden anstecke“: Nesim Sütlü (17) aus der Klasse 10c testet sich jeden Tag vor der Schule. Quelle: Roland Hermstein

Nesim habe noch nie zwei Striche auf dem Corona-Test gehabt, er sei auch geimpft. „Beim Testen bin ich nicht mehr nervös, aber ich habe Angst, dass ich jemanden anstecken könnte und er dann stirbt“, sagt er.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig