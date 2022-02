Fallersleben

Das ist vorbildlich: Schüler des Fallersleber Gymnasiums organisierten am Montag eine Blutspende in der Sporthalle. Empfang, Verpflegung – das war der Part der jungen Leute. Das DRK übernahm die Blutspende. Dafür bekamen die jungen Organisatoren um Ian Gonzalez viel Lob. Von der Schule, von Ortsbürgermeister Andre-Georg Schlichting, aber auch vom Deutschen Roten Kreuz.

So lief die Blutspende:

„So etwas brauchen wir“, sagte DRK-Teamleiterin Marina Werner. „Junge Leute fehlen uns bei Blutspenden.“ Wenn aber junge Leute Blutspenden selbst organisieren, kommen automatisch andere junge Leute mit. „Sie bestärken sich gegenseitig“, erklärt Marina Werner die Sogwirkung.

Viele Schüler spenden Blut

Das war auch in der Fallersleber Sporthalle auf dem Windmühlenberg so. Rebecca Seeliger und Maja Göhmann gehörten zum Orga-Team. Natürlich spendeten sie selbst Blut, aber sie konnten auch Mitschüler davon überzeugen. Zum Beispiel Michelle Wudi. „Mit einer Blutspende kann ich viel Gutes tun“, so die 18-Jährige. Für sie war es am Montag die erste, aber ganz bestimmt nicht die letzte Blutspende.

Auch für Timo Feuerhahn war es keine Frage, sich an der Aktion zu beteiligen. „Es spricht nichts dagegen. Für mich sind es lediglich 15 Minuten, mit denen ich aber Leben retten kann“, erklärt der 19-Jährige. Für ihn war es ebenfalls die erste Blutspende – und nicht die letzte.

Schüler organisierten in der Fallersleber Turnhalle eine Blutspende. Quelle: Roland Hermstein

Ian Gonzalez tut das schon seit längerem. Dem Schüler aus dem 13. Jahrgang kam deshalb die Idee, andere junge Leute für Blutspenden zu begeistern. Gesagt und fast getan: Er bildete eine Arbeitsgruppe. Das Fallersleber Gymnasiums unterstützte den Plan. Schnell fanden sich Helfer, die fleißig backten, Brötchen schmierten, Geld für den Kauf von Bananen und Mandarinen spendeten. Am Ende kam so ein bunt gemischtes Büffet mit leckeren Lunchpaketen zusammen. Dazu gehörten Blätterteig-Pudding-Beutel, Käsekuchen-Muffins und anderes.

Morgens waren zunächst die Schüler dran. Nachmittags konnten alle kommen. Ian Gonzalez ist mit der Aktion hochzufrieden: „Es lief sehr gut. Wir haben viel Lob bekommen.“

Ortsbürgermeister Schlichting überreichte den Schülern auch im Namen des Ortsrates eine Spende in Höhe von insgesamt 150 Euro, um die Arbeit und Initiative der Schüler des 13. Jahrgangs zu würdigen. Das Geld soll für die Planung weiterer Aktionen und Vorhaben genutzt werden.

Von Sylvia Telge