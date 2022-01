Fallersleben

Blut spenden ist wichtig. Junge Leute interessieren sich leider selten dafür. Das wollen Schüler aus dem 13. Jahrgang des Fallersleber Gymnasiums ändern. Mit einer Aktion: Am Montag, 7. Februar, laden sie gemeinsam mit dem DRK zur Blutspende in die Turnhalle des Schulzentrums in der Karl-Heise-Straße ein.

Ab 10.30 Uhr können zunächst Schüler Blut spenden, ab 13.30 Uhr sind dann alle eingeladen. Die Idee für die Aktion kommt von Ian Gonzalez. Der Schüler aus dem 13. Jahrgang hatte sich schon vor Jahren vorgenommen: Wenn er mal 18 Jahre alt ist, möchte er unbedingt Blut spenden. „Es tut nicht weh, ist keine große Sache, aber man kann damit Leben retten“, sagt der junge Mann.

Die Idee für die Blutspende kam von Ian Gonzalez

Mittlerweile hat er schon das vierte Mal gespendet – und nicht das letzte Mal. Wenn noch mehr junge Leute seinem Beispiel folgen, wäre das sicherlich noch besser, dachte sich Ian Gonzalez. Am besten wäre eine Blutspende in der Schule. Kurzer Weg, vertrauter Raum. Also sprach er das Thema in seinem Jahrgang an und fand gleich Mitstreiter. Nelli Tiebe, Rebecca Seeliger und Maja Göhmann gehören dazu.

Blut spenden ist wichtig. Quelle: Christian Charisius (DPA/Archiv)

Die Schüler trafen sich zuerst in kleiner Runde, dann folgten Gespräche mit dem Wolfsburger DRK-Kreisverband. „Der war total begeistert von unserer Idee“, erzählt Ian Gonzalez. Das Deutsche Rote Kreuz freut sich über jeden Spender. Aber ganz besonders über junge Leute, die oft dringend gesuchte Erstspender sind.

Schüler backen und schmieren Brötchen

Die Arbeitsteilung bei der Blutspende sieht so aus: Die DRK-Helfer übernehmen die Blutspende. Die Schüler sind für den Rest zuständig: den Empfang, die Betreuung der Spender und die Zubereitung des Imbiss’, der wegen Corona nicht vor Ort gegessen werden darf, sondern mitgegeben wird.

Wer darf zur Blutspende? Wer darf Blut spenden? Grundsätzlich jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 68 Jahren mit einem Mindestkörpergewicht von 50 Kilogramm. Frau können viermal in zwölf Monaten, Männer sogar sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Für Erstspender liegt die Altersgrenze bei 60 Jahren. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Abstand von mindestens acht Wochen liegen. Über die Zulassung zur Blutspende entscheidet der auf dem Blutspendetermin anwesende Arzt.

„Wir haben schon viele Freiwillige gefunden, die backen oder Brötchen schmieren“, erzählt Nelli Tiebe. Außerdem hat das Orga-Team eine Liste erstellt, auf der sich Schüler ab 18 Jahren für die Blutspende anmelden können. Mit Erfolg. 50 Plätze gibt es, fast alle sind vergeben.

Es wird auch typisiert

Die Blutspende am Fallersleber Schulzentrum macht aber noch mehr Gutes: Denn das Blut des Spenders wird typisiert. Das hilft Menschen, die an Leukämie erkrankt sind. Also ein kleiner Pieks - zwei gute Taten.

Wem das alles noch nicht genug Gutes ist, kann das Gymnasium mit einer Spende unterstützen. „Vor Corona konnten wir durch Veranstaltungen Geld sammeln“, erzählt Rebecca Seeliger. Das ist seit der Pandemie nicht mehr möglich.

Für den 13. Jahrgang ist es das letzte Schuljahr am Gymnasium. Die Schüler machen Abitur. „Wir würden uns freuen, wenn der 12. Jahrgang die Blutspende weiter führt und die Aktion vielleicht sogar zu einer festen Einrichtung an unserer Schule wird“, sagt Maja Göhmann. Und über noch etwas würde sich das Organisations-Team freuen: Wenn die Schüler, die am 7. Februar Blut spenden, das auch weiterhin regelmäßig tun.

Von Sylvia Telge