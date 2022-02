Gute Nachrichten für Neindorf: Planungen für neue Sporthalle laufen an

Almke/Neindorf

Der Schulzweckverband Königslutter/Neindorf und die Stadt Wolfsburg sind sich einig: Es wird Zeit, die marode Sporthalle Neindorf abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Wie Sabine Rahn vom Zweckverband und Claudia Schmidt-May vom Geschäftsbereich Schule Wolfsburg am Mittwoch in der digitalen Sitzung des Ortsrates Neindorf/Almke zur Freude der Ortsratsmitglieder erklärte, sollen jetzt die Planungen anlaufen.

Zweckverband und Stadt stünden seit Jahren in engem Kontakt. In absehbarer Zeit würde nun eine Objektvorlage erarbeitet. Auf eine Prognose, wann genau man in Neindorf mit dem Baubeginn für die neue Halle rechnen könne, wollte sich Sabine Rahn allerdings nicht einlassen. „Wir können da mit konkreten Zahlen und Daten nur falsch liegen“, sagte sie.

Neubau für Sporthalle: Kosten können noch nicht eingeschätzt werden

So lägen die größten Unwägbarkeiten in den Kosteneinschätzungen, zumal sich auf dem Bausektor die Preise in jüngster Zeit nahezu verdoppelt hätten. Auch Claudia Schmidt-May mahnte zur Zurückhaltung: „Alles andere wäre wie ein Blick in die Glaskugel.“

Zur Vorgeschichte: Seit vielen Jahren ist in der Neindorfer Halle Sport nur in eingeschränktem Maße möglich. Mal drückte Regenwasser durch die Fenster, mal kursierten Gerüchte durch den Ort, dass die Halle aufgrund ihrer morbiden Substanz einsturzgefährdet sei. Dann wieder beklagten Eltern den Zustand der sanitären Anlagen und wurden in schlimmsten Befürchtungen bestätigt, als Legionellen im Duschwasser gefunden wurden.

Silke Hitschfeld: „Die Einwohner sind ungeduldig“

In Petitionen wandten sich Interessengemeinschaften an die Stadt Wolfsburg und forderten vehement den sofortigen Neubau der lang angekündigten Halle. Daran erinnert auch Ortsbürgermeisterin Silke Hitschfeld (PUG). „Die Einwohner sind ungeduldig.“

Während die Halle aufgrund mangelnder Substanz zweifellos abgerissen und neu aufgebaut werden muss, zeigt sich beim benachbarten malerischen Gebäude mit dem markanten Glockenturm ein anderes Bild. Hier waren einst die Schule und später der Kindergarten beheimatet. Mit dem Neubau des Kindergartens allerdings war zunächst im Gespräch auch dieses Objekt abzureißen.

Neindorf: Nebengebäude sollen weiter für schulische Zwecke genutzt werden

Doch der Schulzweckverband hat andere Pläne. Er wird das Haus in Sichtweite zur „Grundschule Hasenwinkel“ auch weiterhin für schulische Zwecke nutzen. Aufgrund der positiven Einwohnerentwicklung in der Region sei entsprechender Raumbedarf vorprogrammiert, die Schule könnte sogar dreizügig werden. Der Schulzweckverband rechnet damit, dass dieser Raumbedarf bei Anfang der 2030er Jahre so bestehen bleibe.

Zum Auftakt der Sitzung hatte Stadtrat und Kämmerer Andreas Bauer seine nun schon obligatorische Informationstour durch die Ortsräte fortgesetzt. Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen befinde sich die Stadt in dem Spagat, Zukunftsfähigkeit, Weiterentwicklung und Naturschutz unter ein Dach zu bringen. Auch an die Adresse des Ortsrats Almke/Neindorf richtete Bauer die dringende Bitte, den Haushalt nicht durch zusätzliche Anträge zu belasten sondern eher zu fragen: „Was können wir entbehren?“. Sichtlich zufrieden nahm der Kämmerer den einstimmigen Beschluss pro Haushalt und Investitionsprogramm entgegen, der ohne weitere Anträge erfolgte. „Ich sehe hocherfreut, dass hier Zurückhaltung t und Verständnis für die Lage der Stadt Wolfsburg herrschen.“

Von Burkhard Heuer