Grundsteinlegung: DRK-Kita in Ehmen erhält Ergänzungsbau

Die feierlichen Ansprachen wurden wohltuend knapp gehalten, denn gar nicht weit entfernt stand eine Garde von Kindern, die ungeduldig am Bauzaun rüttelten. Nicht nur sie, auch die heimischen Politiker und der Träger vom DRK warten sehnsüchtig auf den sogenannten Ergänzungsbau für die Kita am Ehmer Siebsberg. Nachdem bereits vor einigen Tagen Tiefbau- und Fundamentarbeiten angelaufen sind, fand am Donnerstag die obligatorische Grundsteinlegung statt.

Der Größenordnung des Objekts angemessen war die hochkarätige Delegation aus dem Rathaus: Oberbürgermeister Klaus Mohrs wurde begleitet unter anderem von Stadträtin Iris Bothe, Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide und dem stellvertretenden Leiter des Geschäftsbereichs Hochbau, Thomas Lüsse. Geschäftsführer Thorsten Rückert übermittelte derweil den Dank des DRK an die Stadt Wolfsburg, die hier in Ehmen die größte Einrichtung ihrer Art in der Volkswagenstadt erstelle.

Die Kosten von rund 6,9 Millionen Euro sind nach Ansicht des Oberbürgermeisters gut angelegt

Dies ist nach Worten von Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) finanziell in den gegenwärtigen Zeiten zwar schwer zu stemmen, doch nach seiner Meinung seien die rund 6,9 Millionen Euro gut angelegt. „Der Nachtragshaushalt, den wir nächste Woche diskutieren, wird darüber hinaus nachweisen, dass Kindergärten und Schulen bei uns höchste Priorität besitzen“, sagte Mohrs. Ortsbürgermeister Peter Kassel ( CDU) wertete den Ergänzungsbau als beispielgebend für die Gesamtstadt, verbunden mit der Hoffnung, das vorgesehene Budget auch zu halten. In der Gestaltung der Außenanlagen könnte man allerdings noch einigen Wünschen von Nachbarn Rechnung tragen.

Baustelle am Siebsberg: Hier entsteht der Ergänzungsbau für die DRK-Kindertagestätte. Quelle: Roland Hermstein

Der kleine Festakt in überschaubarem personellem Rahmen wurde gekrönt mit der Versenkung einer Kupferrolle, die eventuell unseren Nachfahren einmal Informationen über die Baumaßnahmen geben könnte. Eingemauert wurden die Wolfsburger Tageszeitungen, Pläne vom Objekt und einige Münzen. Und als Besonderheit Bilder, die die Kita-Kinder eigens zu diesem Anlass gemalt haben. „Über den Bau wurde in den vergangenen Tagen natürlich viel gesprochen“, so Kita-Leiterin Dagmar Schicke und Stellvertreterin Yvonne Sacht. Am spannendsten sei es für die Kleinen, die Baufortschritte zu beobachten. Dazu passt auch die bisher vorgesehene Zeitplanung: Der Rohbau soll im Februar 2021 abgeschlossen sein, Fertigstellung von Räumen für sechs weitere Gruppen auf dem 1650 Quadratmeter Areal könnte im Herbst nächsten Jahres sein. Dann stehen auch Spielbereich und Parkplatz zur Verfügung.

Durch den Ausbau wird die Kapazität nahezu verdoppelt auf 210 Plätze

Parallel zum Ergänzungsbau wird allerdings der Expansion von Ehmen und Mörse Rechnung getragen und der bisherige DRK-Kindergarten weiter betrieben. Wie lange, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Bisher betreut das DRK am Siebsberg 112 Kinder, durch den Ausbau wird die Kapazität nahezu verdoppelt auf 210 Plätze. Inhaltlich setzt man neue Schwerpunkte in den Themenbereichen bilinguale Sprache, Gesundheit und Partizipation.

Von Burkhard Heuer