Grundstein gelegt: Neue DRK-Kita in Hattorf soll im Frühjahr 2022 öffnen

Die Planungen für die neue DRK-Kita in Hattorf dauerten schier endlos. 2012 gab es erste Gespräche, es folgten etliche Probleme und auch die Kosten explodierten im Laufe der Zeit. Im vergangenen Juli begannen nun endlich die Bauarbeiten auf dem Grundstück am Dingelberg nahe der Kleingartensiedlung. Am Montag war Grundsteinlegung für das 6,6-Millionen-Euro-Projekt – allen war die Erleichterung und Freude anzusehen.

Alle sind froh, dass der Bau läuft, im Frühjahr 2022 soll alles fertig sein. Für Bürgermeisterin Bärbel Weist ist der Kita-Neubau richtig und wichtig. Die Grundsteinlegung in Hattorf sei „ein Stück Optimismus“, was gerade in schwierigen Corona-Zeiten dringend nötig sei. Perdita Adrian-Kunze lobte den Baufortschritt der vergangenen Monate. „Toll, was hier entstanden ist“, sagte die stellvertretende Präsidentin des DRK-Kreisverbandes.

Fünf Gruppen mit insgesamt 105 Kindern sind in der neuen DRK-Kita geplant

Fünf Gruppen mit insgesamt 105 Kindern sind in der neuen DRK-Kita geplant, drei Kita-Gruppen und zwei Krippen-Gruppen. In der „alten“ DRK-Kita gibt es aktuell lediglich jeweils eine Kita- und eine Krippengruppe mit insgesamt 40 Kindern, die in Containern in der Krugstraße betreut werden. Eigentlich sollte das nur ein kurzes Provisorium sein, doch mittlerweile besteht es seit September 2013.

Immer wieder musste Kita-Leiterin Martina Bohn verärgerten Eltern die Verzögerung des Neubaus erklären, obwohl auch sie sich diesen sehnlichst wünschte und vollkommen schuldlos an der Situation war. Diese Gespräche waren nicht immer einfach, weiß Ortsbürgermeister Marco Meiners ( FDP). „Dafür möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen“, sagte er bei der Grundsteinlegung.

Lara, Justus, Lilou und Lotta schwangen bei der Grundsteinlegung tüchtig die Maurerkellen

Die Grundsteinlegung übernahmen nicht nur Vertreter der Politik und vom DRK, sondern außerdem vier Kinder: Lara, Justus, Lilou und Lotta schwangen tüchtig die Maurerkellen, Lotta legte dann die so genannte Zeitkapsel in den Grundstein. Den Behälter hatten die Kita-Kinder vorher befüllt: mit Bauplänen des Gebäudes, Tageszeitungen, Fotos der Kinder – und einem DRK-Quietscheentchen.

Naturnah und Bewegung sind die Schwerpunkte der neuen Kita in Hattorf. Weitere Kindergärten sollen in Wolfsburg folgen. „Bis 2025 sind zehn weitere Einrichtungen geplant“, erklärte Bärbel Weist. Darunter ist eine Kita im Heiligendorfer Baugebiet „Krummer Morgen“. Damit baut Wolfsburg sein Angebot an Betreuungsplätzen weiter aus. Schon vor Jahren habe man damit begonnen, betonte Falko Mohrs ( SPD), Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses, bei der Feierstunde in Hattorf.

Das zahle sich jetzt aus: „Deshalb ist bei uns die Lücke bei den Betreuungsangeboten nicht so groß wie in anderen Städten“, so Mohrs. Wolfsburg habe die richtigen Prioritäten gesetzt. „Wir dürfen uns nicht nur das Motto ’familienfreundlich’ geben, sondern müssen auch liefern“, unterstrich Falko Mohrs.

