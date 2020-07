Heiligendorf

Ein „Urgestein und lebendes Inventar“ hat sich am Montag von der Grundschule Schunterwiesen verabschiedet: Schulleiterin Susanne Rinker-Hankel geht mit dem Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Insgesamt leitete sie 21 Jahre den Standort der Grundschule in Heiligendorf, seit elf Jahren war sie zusätzlich für den in Hattorf zuständig.

„Es ist eine zwiespältige Angelegenheit, da geht es mir wie den Kindern in der vierten Klasse“, erklärte die scheidende Schulleiterin. Sie selbst begrüßte die Gäste zu ihrer Verabschiedung auf dem Schulhof der Grundschule in Heiligendorf.

Rinker-Hankel leitete Grundschule Heiligendorf kommissarisch

Michael Kraj von der Landesschulbehörde nutzte die Gelegenheit, um einen Blick auf den Werdegang Rinker-Hankels zu werfen. Denn: Dass sie für so lange Zeit Schulleiterin in Wolfsburg werden würde, war keinesfalls abzusehen. Im Allgäu geboren, machte sie zunächst eine Ausbildung zur Staudengärtnerin. Ihr Lehramtsstudium begann sie erst, nachdem sie selbst dreifache Mutter geworden war. Als Rinker-Hankel schließlich 1998 zunächst kommissarisch die Schulleitung der Grundschule in Heiligendorf übernahm, arbeitete sie gerade einmal sechs Jahre als Lehrerin. Kraj betonte: „Sie stand immer für eine moderne und offene Schule.“

Torsten Koch vom Geschäftsbereich Schule bezeichnete Rinker-Hankel als „Alleskönnerin“ und betonte, dass ein guter Schulleiter weit mehr als nur ein ausgezeichneter Pädagoge sei.

Großer Dank aus dem Ort

Nachdem Rinker-Hankel 1999 endgültig die Schulleitung in Heiligendorf übernommen hatte, sprang sie 2009 kommissarisch auch an der Grundschule Hattorf ein. Dafür dankte ihr Ortsbürgermeister Marco Meiners ( FDP) bei ihrer Verabschiedung noch einmal ausdrücklich: „Niemand wollte damals die Leitung übernehmen. Deshalb war es nicht selbstverständlich, dass Sie diese Aufgabe zusätzlich angenommen haben.“

Meiners hob genauso wie Kraj die großen Verdienste Rinker-Hankels rund um die Zusammenführung der beiden Standorte zur Grundschule Schunterwiesen und die Einführung der Ganztagsschule 2013 und 2014 hervor: „Der Applaus dafür gehört Ihnen.“

„Herzstück“ der Schule

Von Rinker-Hankels Nachfolgerin Karin Henniges stammt die Bezeichnung des „lebenden Inventars“. Sie bedankte sich im Namen der Kollegen und Schüler für die Einsatzbereitschaft ihrer Vorgängerin: „Sie war das Herzstück unserer Schule.“ Bereits für die Erstklässler sei klar gewesen, dass Rinker-Hankel „die Chefin“ sei.

Ruhestand : Zeit für den Garten

Zum Abschied wünschte Henniges ihrer Vorgängerin „viel Zeit für den geliebten Garten“. Sie hofft, dass Rinker-Hankel weiterhin ab und an etwas Honig daraus für ihre ehemaligen Kollegen vorbei bringt – damit die stressige Phasen auch ohne ihr Urgstein gut überstehen.

