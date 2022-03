Neindorf

Mit mehr als zehn Millionen gesammelten Schritten sicherte sich die Klasse 3b der Grundschule Hasenwinkel den Sieg beim Schritte-Wettbewerb „Step BraWo“ der Volksbank im Schuljahr 2021/22. Insgesamt legten die Schülerinnen und Schüler 6877 Kilometer im Wettbewerbs-Zeitraum zurück.

Claudia Kayser, Botschafterin von United Kids Foundations und Leitung der Volksbank-Direktion Wolfsburg, überreichte bei der feierlichen Siegerehrung den hellgrünen Step-BraWo-Pokal, Urkunden für die Schülerinnen und Schüler der Siegerklasse sowie 250 Euro für die Klassenkasse. Mit ’Step’ werden die Kinder angespornt, sich nicht nur in der Schule, sondern auch in der Freizeit zu bewegen“, betonte Kayser.

Neue Schule Wolfsburg belegt den dritten Platz

Während die Klasse 3b mit 12 075 267 erreichten Scoring-Punkten (entspricht 10 263 977 gesammelten Schritten) sicherte sich die Klasse 4b der gleichen Schule mit insgesamt 9 675 535 Scoring-Punkten (7 256 515 gesammelte Schritte) den zweiten Platz. Auf dem dritten Platz folgen die „STEPkiller“ der Neuen Schule Wolfsburg, die durch 9 301 476 gesammelte Schritte auf insgesamt 9 301 476 Scoring-Punkte kommen.

Schulleiter Steffen Arnhold war sichtlich stolz auf seine Schülerinnen und Schüler, während sie den Pokal in Empfang nahmen: „Die Kinder haben wirklich alles gegeben und ich freue mich, dass sie den Wettbewerb in Wolfsburg für sich entscheiden konnten. Alle hatten super viel Spaß und wir sind froh, zum wiederholten Male dabei gewesen zu sein.“

Volksbank: 4000 Kinder nahmen am Step-BraWo-Projekt teil

Knapp 4000 Kinder haben am Step-BraWo-Projekt teilgenommen und nach elf aktiven Projektwochen insgesamt 1 117 619 708 Schritte gesammelt. Das entspricht 748 805 Kilometern und sagenhaften 18,7 Weltumrundungen. Insgesamt nahmen 19 Klassen aus Wolfsburg an dem Schritte-Wettbewerb teil. Zusammen sammelten die Kinder 105 821 283 Schritte, was 70 900 Kilometern entspricht.

Um die Motivation während des Wettbewerbs hochzuhalten, haben insgesamt drei Bewegungs-Challenges in der BraWo-Region mit verschiedenen Anreizen zur Bewegung stattgefunden. Die Paten dieser einwöchigen Zusatzwettbewerbe waren Carolin Schäfer (Vize-Weltmeisterin im Siebenkampf), Hannes Ocik (Vize-Olympiasieger sowie Europa- und Weltmeister im Achterrudern) und Marie-Laurence Jungfleisch (mehrfache Deutsche Meisterin im Hochsprung).

