Grundschule Fallersleben soll weiter fünfzügig bleiben

Fallersleben

Wo will die Stadt in den nächsten zwei Jahren sparen? Das ist zurzeit das zentrale Thema in sämtlichen Ortsräten und Fachausschüssen. Das galt jetzt auch für den Schulausschuss. Große Einigkeit herrschte bei der Frage, ob die Grundschule Fallersleben weiter fünfzügig bleiben soll.

Dies sei eine gute Regelung, hieß es von allen Parteien. Die Fünfzügigkeit existiert bereits seit 2016, die Stadt Wolfsburg will diese Sonderregelung bis einschließlich 2025/26 weiterführen. Die Begründung: Die Prognose der Schülerzahlen liege über der Kapazitätsgrenze, die für eine übliche Vierzügigkeit gelte.

Dauerhaft ausreichendes Schulplatzangebot

Um dauerhaft ein ausreichendes Schulplatzangebot vorzuhalten, muss die Stadt eine Ausnahmegenehmigung bei der Landesschulbehörde beantragen. Ein formaler Akt, erklärt Ausschussvorsitzende Christa Westphal-Schmidt ( SPD). Damit gewährleiste der Schulträger „eine verlässliche mittelfristige Planbarkeit“ für Eltern, Schule, Schulträger und Politik, so die Verwaltung.

Für die Grundschule Fallersleben, die bei Wolfsburger Eltern sehr beliebt ist, gilt diese Ausnahmegenehmigung bereits seit 2016. Seitdem ist sie von Klasse 1 bis 4 fünfzügig. Deshalb benötigt sie auch künftig keine zusätzlichen Räume – und verursache damit keine zusätzliche Kosten, wie die CDU betonte.

Stadträtin Iris Bothe erklärte im Schulausschuss außerdem, welche Sparmaßnahmen die Verwaltung plant und vorschlägt. Diskussionen darüber gab es noch nicht. „Die Fraktionen müssen erst intern darüber beraten“, sagte Westphal-Schmidt. Erst in der nächsten Sitzung werde diskutiert.

Verwirrung wegen AfD-Antrag

Ein Antrag der AfD sorgte im Ausschuss für Verwirrung: Schriftlich forderte sie darin unter anderem, die Stadt solle die Trägerschaft für das Landschulheim in St. Andreasberg aufgeben. Die Erklärung, warum sie das für nötig halte, sollte mündlich bei der Sitzung erfolgen. AfD-Politikerin Stephanie Scharfenberg konnte das aber nicht tun. Sie gab Probleme mit dem PC an.

Von Sylvia Telge