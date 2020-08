Ehmen-Mörse

Die Grundschule Ehmen-Mörse platzt aus allen Nähten. Denn die Anmeldungen für Grundschüler an den Standorten steigen. Für das gerade begonnene Schuljahr wurden 93 Schüler angemeldet. Für das Schuljahr 2020/21 sind es sogar 115 Schüler. Doch dafür stehen nicht genügend Plätze zur Verfügung. 24 Schüler mussten auf eine Warteliste. Deshalb sollen im kommenden Schuljahr in Ehmen drei und in Mörse zwei erste Klassen eingeschult werden.

Allerdings soll die Aufteilung der ersten Klassen künftig gleichmäßig auf die beiden Schulstandorte erfolgen, also je zwei erste Klassen. Darüber berät der Ortsrat in seiner Sitzung am Donnerstag. In Mörse reichen die Räume für zwei erste Klassen jedoch nicht aus. Zwei Räume sollen an den dortigen Mobilbauten ergänzt werden. Die Gesamtkosten für den Umbau belaufen sich auf 947 000 Euro.

Umbau: Brandschutz verbessern, Energie einsparen

Im Mobilbau stünden dann drei Unterrichtsräume, zwei Ganztagsräume und Sanitärbereiche zur Verfügung, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Im gleichen Zug soll auch eine energetische sowie brandschutztechnische Sanierung des Bestandsbaus erfolgen – die unabhängig von der geplanten Erweiterung zwingend erforderlich sei. Die Dämmung der gesamten Gebäudehülle, inklusive der Bestandsfassade, soll verstärkt werden. Ebenso notwendig seien funkvernetzte Rauchmelder im gesamten Komplex, die im Altbau bisher nicht vorhanden waren.

Und auch am Schulhof gibt es einiges zu tun: Mit Erweiterung der Mobilbauten muss dieser verkleinert, und das Gelände umgestaltet werden. Die Seilkletteranlage soll an anderer Stelle aufgebaut werden. Die wachsenden Schülerzahlen erforderten zudem eine Ergänzung des Spielangebotes: Vorgeschlagen werden Hangel- und Balancierelemente ebenso wie Sitzgruppen und Podeste mit einem Sonnenschutz.

Feuerwehrzufahrt entspricht nicht den Standards

Auch eine barrierefreie Erschließung des Neubaus sowie die Anpassung der Feuerwehrzufahrt an den aktuellen Standard sind Bestandteil der Planung, ebenfalls ein Ausbau der IT-Ausstattung. Dazu werde eine Förderung über den Digitalpakt beantragt.

Die Kosten teilen sich laut Vorlage wie folgt auf: Für den Containerbau sind 735 000 Euro vorgesehen, die Außenanlagen schlagen mit 150 000 Euro zu Buche, für die Einrichtung sind 30 000 Euro kalkuliert und für die IT-Ausstattung 32 000 Euro.

Von Nina Schacht