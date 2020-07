Sülfeld

Die Anwohner im Großen Winkel in Sülfeld sind verzweifelt. Seit Monaten seien sie vor allem in der Nacht erheblicher Lärmbelästigung ausgesetzt. Junge Leute rasen durch die 30er Zone, um sich dann zum fröhlichen Beisammensein mit Alkohol in einer Holzhütte am Wendehammer zu treffen. In der Ortsratssitzung am 23. Juni hatten Anlieger das Thema bereits angeschnitten, am Dienstag ließen sich Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist und Stellvertreter Roman Dettmann (beide PUG) bei einem Lokaltermin die Situation vor Ort erläutern.

„Das nächtliche Gegröle der Betrunkenen ist einfach nicht mehr auszuhalten“, wiederholten Therese und Reinhold Protze am Dienstag gegenüber den Politikern. „Man kann nicht mehr bei offenen Fenster schlafen“, unterstreicht auch Heidrun Madsack. Julia Verhoeven gar, die im Großen Winkel zunächst eine Wohnung im Obergeschoss hatte, zog mit Rücksicht auf Sohn Theodor (15 Monate) mit Familie ins Erdgeschoss. „Da ist der nächtliche Lärmpegel dann nicht mehr ganz so hoch.“

Holzhütte am Wendehammer : Party-Treff für junge Leute – nicht erst seit Corona

Zum Szenario: Nicht erst seit Corona-Zeiten hat sich die Holzhütte nahe dem Wendehammer zu einem Alternativtreff junger Leute entwickelt. Manche kämen bereits am Nachmittag und seien daher am Abend schon entsprechend „lustig“, hieß es. Überwiegend allerdings kommen „Poser“ in schnellen GTIs am späten Abend und lassen ihre Motoren gern mal aufheulen. Mittlerweile sind auch E-Roller in Mode.

Überreste einer nächtlichen Party in der Holzhütte am Wendehammer. Quelle: privat

Da werden mit fröhlichem Gelächter Runden durchs Mischgebiet gedreht. Einigen ist eine ebensolche Fahrt in der Nacht zum vergangenen Sonnabend um 0.45 Uhr allerdings schlecht bekommen. Als sie wieder einmal lautstark auf dem Roller ihre Runden drehten, informierte ein Zeuge die Polizei. Die rückte umgehend an und konnte anhand von Hinweisen einen der Rollerfahrer einwandfrei identifizieren. Der hatte übrigens 2,05 Promille intus und muss mit einer Strafanzeige rechnen. Zwei andere mussten pusten, ihnen konnten bei Werten von 1,08 bzw. 1,12 allerdings die Fahrten auf dem Roller nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden.

PUG will im Ortsrat im September einen Antrag einbringen

Ortsbürgermeisterin Weist und Stellvertreter Dettmann berichteten, dass die PUG im September einen Antrag in den Ortsrat einbringen werde, um zunächst die Raser im Großen Winkel zu bremsen. „Schwellen in den Fahrbahnen haben sich vielfach bewährt“, sagte Weist. Ebenso künstliche Hindernisse beispielsweise mit Blumen- oder Baumkübeln.

Busse am Großen Winkel in Sülfeld: Oft stehen sie minutenlang mit laufendem Motor da - Anwohner sind genervt von dem Verkehrslärm. Quelle: Burkhard Heuer

Ob solche wegen des regen ÖPNV-Verkehrs praktikabel sind, müsse geklärt werden. Während die Anwohner in der Jugendtreffhütte die Wurzel allen Übels sehen, möchte Roman Dettmann diese unbedingt erhalten wissen. Natürlich nur für Besucher mit einigermaßen anständigem Verhalten. „Die Verwaltung sollte uns zügig ein Konzept vorstellen“, so Dettmann.

Polizei geht Hinweisen nach Die Polizei Fallersleben geht Hinweisen über eventuelle Belästigungen der Einwohner im Großen Winkel Sülfeld unverzüglich nach. Das unterstrich auf WAZ-Anfrage noch einmal Polizeisprecher Thomas Figge. Neben der schließlich durchaus effizienten Maßnahme am vergangenen Sonnabend sei man vor geraumer Zeit auch Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen, nach denen es zu illegalen Autorennen im Großen Winkel gekommen sein soll. „Die zuständigen Kollegen aus Fallersleben haben diese Angaben nicht bestätigen können“, so Figge. Auch fehlten die obligatorischen Reifenspuren und Gummiabriebe auf der Fahrbahn, die nach derartigen Rennen oftmals zu finden seien. Dennoch werde man auch weiterhin jeglichen Hinweisen aus der Bevölkerung nachgehen, wenn sich die Menschen belästigt oder gefährdet fühlten.

Von Burkhard Heuer