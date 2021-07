Sülfeld/Wettmershagen

Die Freude ist riesig. Die Modellflieger des Wolfsburger Aero-Clubs haben endlich ein neues Flug-Gelände gefunden: den Fußballplatz des VfL Wettmershagen. Nicht nur das. Sie schließen sich als neue Sparte dem Verein an. Die ersten 30 Modellflieger sind bereits gewechselt, genauso viele wollen noch folgen. Die beiden Politiker Henning Ernst und Thomas Goltermann halfen dabei.

Die Modellflieger bleiben weiterhin Mitglied im Aero-Club. Eine Doppelmitgliedschaft. Jürgen Möhle ist überglücklich: „Das ist eine echte Partnerschaft und keine Notlösung“, sagt der Vorsitzende des Aero-Clubs. „Wie die Weltmeister“ hätte der Verein für ein neues Modellflieger-Gelände gekämpft.

Eingeschränkter Flugbetrieb in Sülfeld

Der angestammte Platz in Sülfeld, auf dem der Aero-Club seit Jahrzehnten Übungsflüge und Wettbewerbe veranstaltet, ist nicht mehr so nutzbar wie früher. Grund ist die Ausweisung von zwei neuen Naturschutzgebieten in Barnbruchwiesen und Ilkerbruch – eine EU-Verordnung, die der Rat der Stadt Wolfsburg 2020 beschlossen hat.

Die neue Regelung bedeutet für den Verein gravierende Einschränkungen auf dem Modellflugplatz in Sülfeld, der in einem Vogelschutzgebiet liegt. Flugverbote in Brut- und Setzzeit gehören dazu. Untragbar für die Modellflieger, sagt Dr. Wolfgang Möllenstädt, stellvertretender Spartenleiter Modellflug.

„Das ist eine Win-Win-Situation“

Ein neues Gelände musste deshalb her. Also wandte sich Möllenstädt an Henning Ernst, CDU-Mitglied im Ortsrat Fallersleben/Sülfeld. Der hatte eine Wiese bei Allerbüttel im Auge. Doch Thomas Goltermann (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Calberlah, hatte eine bessere Idee: Die Modellflieger sollten den zweiten Fußballplatz des VfL Wettmershagen nutzen – und eine eigene Sparte in dem Verein aufmachen. „Das ist eine Win-Win-Situation für alle“, sagt VfL-Vize-Vorsitzender Ralf Nehmke.

Drohnen-Piloten: Die Modellflieger aus Sülfeld können künftig den Sportplatz des VfL Wettmershagen als Start- und Landeplatz nutzen. Quelle: Boris Baschin

Der VfL bekommt nun eine weitere Sparte, neue Mitglieder, hat ein größeres Sportangebot und wächst enorm. Außerdem ist der zweite Fußballplatz wieder ausgelastet. Das war er zuletzt nicht mehr, weil die 1. Herren-Mannschaft nicht mehr am Punktspielbetrieb teilnimmt.

Sorgen wegen Lärm

Die Aero-Club und VfL waren sich einig – doch Anwohner machten sich wegen Lärm und dem Rotmilan Sorgen. Beides konnte der Bürgermeister bei einem Vor-Ort-Termin aus dem Weg räumen. „Die Modellflieger nutzen fast nur leise elektrobetriebene Flieger“, erklärt Goltermann. Und der Rotmilan sei im Wald und selten bis nie auf den Sportplatz zu sehen.

„Damit haben wir eine Lösung gefunden, die über Landkreise und Parteigrenzen hinweg geht“, freut sich Henning Ernst. Das Fluggelände in Sülfeld nutzt der Aero-Club aber weiterhin. In den Zeiten, in denen die EU-Verordnung es zulässt. Dort fanden früher Wettbewerbe mit internationaler Beteiligung statt. Die kann der Verein wohl nicht mehr anbieten. Auch nicht auf dem neuen Platz in Wettmershagen.

Von Sylvia Telge