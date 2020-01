Glasfaserausbau in Ehmen und Mörse verzögert sich

Ehmen/ Mörse

In den Ortsteilen Ehmen und Mörse geht der Glasfaserausbau offenbar nicht so voran, wie ihn sich die CDU-Ortsratsfraktion vorstellt. In der öffentlichen Ortsratssitzung am Dienstag wurde die Verwaltung aufgefordert, den Ausbau für ein schnelles Netz voranzubringen.

Es gibt ein Gefälle zwischen Neubaugebieten und alten Ortsteilen

Ortsbürgermeister Peter Kassel zeigt zwar Verständnis dafür, dass es wegen der angespannten Finanzlage der Stadt und bisher nicht umgesetzter Förderung durch Land und Bund zu Verzögerungen im bisherigen Zeitplan komme, doch sei schon jetzt hier erkennbar, dass es zwischen Neubaugebieten und älteren Ortsteilen ein sehr deutliches Versorgungsgefälle gebe.

Die Verwaltung sollte überlegen, ob es alternative und günstige Techniken gebe, eventuell als Übergang, bis die doch relativ teuren Glasfaseranschlüsse komplett seien. Frank Hocke ( FDP) regte zudem eine Prüfung an, ob statt der Glasfaser die 5-G-Technik für eine ausreichend schnelle Netzverbindung sorgen könnte.

Mobile Schnellladesäulen für E-Autos fehlen

Frank Hocke war es auch, der ein weiteres Problem beider Ortsteile ansprach: „In Sachen mobiler Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge herrscht in Mörse und Ehmen bisher noch Wüste“, erklärte Hocke. Er regte an, dass mindestens eine Ladesäule möglichst schnell in einem der beiden Ortsteile aufgestellt werden sollte. Der Ortsrat gab beide Anträge einstimmig auf den Weg.

Von Burkhard Heuer