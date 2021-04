Glasfaser für Ehmen und Mörse: Anwohner können Fragen zum Ausbau stellen

Ehmen/ Mörse

Peter Kassel (CDU), Ortsbürgermeister von Ehmen und Mörse, wirbt in der Bevölkerung für ein schnelles Internet und die „Deutsche Glasfaser“. Das privatwirtschaftliche Unternehmen habe sich bei ausreichender Beteiligung angeboten, die beiden Ortsteile Ehmen und Mörse mit der Glasfaser-Infrastruktur auszustatten. In einem Schreiben an alle Haushalte lädt der Ortsbürgermeister zu einem Online-Infoabend am Donnerstag, 22. April, 19 Uhr, ein.

Unter dem Link https://deutsche-glasfaser.zoom.us/j/96001081727 und der ID-Nummer 960 0108 1727 kann jeder Interessierte am Webinar teilnehmen. Die Adresse lautet www.deutsche-glasfaser.de/ehmen-moerse.

Peter Kassel: „Schnelligkeit und Qualität der Internetanbindung sind längst zu einem wichtigen Wohn- und Standortfaktor geworden“

Die Versorgung mit schnellem Internet wertet Kassel als zukunftsweisendes Projekt für die beiden Ortsteile. „Schnelligkeit und Qualität der Internetanbindung sind längst zu einem wichtigen Wohn- und Standortfaktor geworden“, so Kassel. Insbesondere in den gegenwärtigen Zeiten der Corona-Pandemie zeigten die Themen Arbeiten und Lernen von Zuhause, wie wichtig ein leistungsfähiges Netz sei.

Ortsbürgermeister Peter Kassel (CDU) will für Ehmen und Mörse endlich schnelles Internet. Quelle: CDU Wolfsburg

Die Deutsche Glasfaser hat sich als Partner der beiden Ortsteile angeboten. Nach Hattorf und Heiligendorf will das Unternehmen damit in einem weiteren Wolfsburger Wohnbereich aktiv werden.

In der Bevölkerung und in den betroffenen Ortsräten hatte sich zwischenzeitlich Unmut angestaut, weil die Wobcom als heimischer Anbieter die Versorgung in einem zeitlich absehbaren Rahmen offenbar nicht realisieren konnte.

Ehe die Deutsche Glasfaser in den beiden Ortsteilen allerdings tätig werden kann, müssen sich während der sogenannten Nachfragebündelung mindestens 40 Prozent der Haushalte für einen Anschluss entscheiden, damit sich der Ausbau auch wirtschaftlich rentiert. Das Unternehmen übernimmt bis zum Stichtag im Juli auch die Baukosten für den Hausanschluss, der später kostenpflichtig wird. Vor Ort wird demnächst ein Servicepunkt eröffnet. Teilnehmer haben die Möglichkeit, am Donnerstag detaillierte Fragen zu Kosten und Ablauf zu stellen.

Von Burkhard Heuer