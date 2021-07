Sülfeld

So ein tolles Spielzeug gibt es nirgendwo zu kaufen: Der Förderverein der St.-Marien-Kita in Sülfeld hat eine Matschküche für den Außenbereich selbst gebaut. Übergabe war am Donnerstag beim Sommerfest in der Einrichtung.

Projekt in Sülfeld begeistert alle

Jan Freiberg, Tatjana Siebert, Marc Baumstark, Cornelia Renger und Alessandro Piazza übergaben das Geschenk. Der Jubel der Kinder war riesig, sobald die Verpackung entfernt worden war. Auch Kita-Geschäftsführer Heiner Willen war zur Übergabe gekommen und dankte den Eltern für ihr Engagement. Und Kita-Leiterin Britta Bruder war förmlich überwältigt. Aus „kurz mal bauen“ war ein Projekt entstanden, das alle begeistert.

Bildergalerie von der Eröffnung der Matschküche:

Der Förderverein hat den Kindern der St.-Marien-Kita im Großen Winkel in Sülfeld eine große Freude gemacht: Die Eltern bauten eine Matschküche für den Außenbereich. Eingeweiht wurde das neue Spielgerät bei einem kleinen Sommerfest.

Britta Bruder berichtet: „Das Geld für eine neue Küche wurde genehmigt, aber als sie dann gekauft werden konnte, habe ich festgestellt, dass es keine passende für mein Budget zu kaufen gab. Zum Glück haben wir einen sehr aktiven Förderverein.“ Die Eltern waren nicht glücklich darüber, dass sie in der Corona-Zeit nur wenig Geld durch Veranstaltungen eingenommen hatten, um das Budget aufzustocken. Lösung: Die Kita besorgte das Material, Väter und Mütter entwarfen den Bauplan. Ständig flossen neue Ideen von den Mitgliedern ein, so dass die Kinder jetzt mit fließendem Wasser und Ablauf an ihrer Küche spielen und matschen können.

Am Tag der Übergabe gab es ein tolles Fest und als die Küche zum Spielen freigegeben wurde, stürmten sie die Kinder mit lautem Jubel. „Sie haben das Kochen und Matschen bis zum späten Nachmittag genossen“, freute sich Bruder, „es war beeindruckend zu sehen, wie viel Spaß die Kinder gemeinsam hatten.“ Zum Abschluss spendiert der Förderverein dann noch allen je eine Kugel Eis vom Eiswagen, der extra aus Salzgitter angereist war.

Von Andrea Müller-Kudelka