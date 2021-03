Fallersleben

Endlich dürfen viele Geschäfte wieder Kundschaft in ihren Räumen empfangen – zumindest, wenn die Kundschaft weiß, wie sie die Geschäfte erreicht. Ein besonderes Problem stellt das zurzeit in der Bahnhofstraße dar. In Höhe der Brandruine ist die Fahrbahn erneut komplett gesperrt und niemand weiß genau, wie lange das noch dauern wird. Die Stimmung ist, gelinde gesagt, angespannt.

Tote Hose: Oberhalb der Straßensperrung bewegt sich quasi nichts – obwohl die Geschäftsleute sehnlichst auf Kundschaft warten. Quelle: Boris Baschin

„Es ist sehr kompliziert, den Bräuten zu erklären, wo sie uns finden“, berichtet Helene Arians vom Brautmodengeschäft Pearl. Es gibt einfach zu viele Einbahnstraßen rund um den Altstadtkern. „Das ist doch kein Zustand! Zwei Wochen wären ja kein großes Problem gewesen, aber Monate?“, schimpft deshalb Christian Heine (Metallbau). Ihn erreichen nicht nur weniger Kunden, auch Zulieferer kommen nicht an. „Im Moment treffe ich mich mit Lkw-Fahrern vor den Toren von Fallersleben und lade dort um“, berichtet er. „Ich weiß ja, die Werkstatt liegt blöd so mitten in der Innenstadt – aber wie es hier gerade läuft, das geht mir so dermaßen gegen den Strich!“

Finden die Kaufleute aus Fallersleben im Rathaus kein Gehör?

Heine ist nicht der einzige, der das Gefühl hat, im Rathaus in Wolfsburg kein Gehör zu finden. Buchhändler Andreas König hat vergeblich schon viele Telefongespräche geführt und ist hörbar wütend: „Ich habe immer gedacht, die Angestellten der Stadtverwaltung seien Bedienstete der Bürger. Offenbar ist es andersherum...“

Doppelt abgesperrt: Die Brandruine in der Bahnhofstraße. Quelle: Boris Baschin

Dabei stehe der Bauzaun inzwischen direkt vor der Brandstelle und die akute Gefahr durch herabfallende Teile sollte eigentlich bereits durch die Kranarbeiten kurz nach dem Feuer abgewendet werden. Deshalb durften diese Arbeiten auch sofort von einer regionalen Firma erledigt werden, während die weiteren Maßnahmen ausgeschrieben werden müssen – aus versicherungstechnischen Gründen. Bis diese Ausschreibung vergeben ist, pausieren auch die polizeilichen Ermittlungen, „Und die halbseitige Freigabe der Straße wurde schon nach einigen Stunden wieder zurückgenommen“, erinnert König. Das verstehe rundherum kaum jemand.

Ende Januar brannte ein altes Fachwerkhaus ab. Seitdem ist die Bahnhofsstraße gesperrt. Quelle: Roland Hermstein

Auch etliche Menschen in Autos wollen es offenbar nicht wahrhaben. Optiker Heiko Zimberg, der Laden und Werkstatt direkt an der Einmündung zur Bahnhofstraße betreibt, sieht täglich Dutzende vor seinem Schaufenster wenden. „Ich profitiere ja eigentlich davon, weil mich jetzt alle bemerken“, sagt er mit ironischem Unterton, „aber dass hier noch nichts passiert ist, wundert mich wirklich.“ Zudem fühlt er mit den anderen Geschäftsleuten und plädiert an die Verantwortlichen bei der Stadt: „Wenn man wirklich will, findet man sicher eine bessere Lösung.“

Alternative Wege in die Altstadt

Frank Wöhler, der sein Versicherungsbüro auf der anderen Seite der Brandruine hat, hätte noch eine alternative Idee, falls eine halbseitige Freigabe kurzfristig tatsächlich nicht in Frage kommt: „Wenn man, wie früher, zeitweise über das Westertor kommend am Hoffmannhaus geradeaus weiterfahren könnte, gäbe es noch eine Möglichkeit, die Altstadt und die obere Bahnhofstraße besser zu erreichen“, schlägt er vor. Verbotenerweise wird schon jetzt von einigen Ortskundigen die Verbindung zum Schulzenhof in beiden Fahrtrichtungen genutzt – das allerdings ist wegen der engen Fahrbahn und den Sichtbehinderungen nicht ganz ungefährlich.

Von Andrea Müller-Kudelka