„Gemeinsam helfen“: Feuerwehr-Förderverein in Heiligendorf hofft auf viele Stimmen

Heiligendorf

Die WAZ-Aktion „Gemeinsam helfen“ geht in diesem Jahr in die dritte Runde. Insgesamt haben sich 48 gemeinnützige Projekte oder Vereine beworben. Die Wolfsburger wählen aus den Vorschlägen ihren persönlichen „Held des Alltags“. Zum ersten Mal dabei ist der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Heiligendorf.

Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute machen in ihren Familien, auf Facebook, in zahlreichen Chat-Gruppen und bei allen Heiligendörfern viel Werbung für die Aktion „Gemeinsam helfen“. „Die Mitbewerber sind stark, daher hoffen wir auf zahlreiche Stimmen der WAZ-Leser“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins Tobias Schmidt.

Anzeige

Die Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf übernimmt wichtige Aufgaben im Ort

In der Freiwilligen Feuerwehr Heiligendorf sind 60 Feuerwehrkameraden aktiv, die Jugendfeuerwehr hat 15 Mitglieder im Alter von 10 bis 16 Jahren und für die Kinderfeuerwehr begeistern sich 20 Wolfsburger im Alter von sechs bis zehn Jahren. Dabei übernehmen die Gruppen wichtige Aufgaben im Dorf. Sie sammeln Müll und pflanzen Bäume, helfen beim Osterfeuer oder organisieren die Weihnachtsbeleuchtung im Ort.

Abstimmung für „Gemeinsam helfen“ Aus insgesamt 48 Initiativen, Vereinen und Organisationen, die sich bei der großen Aktion „Gemeinsam helfen“ von Wolfsburger Allgemeine Zeitung, Volksbank BraWo und EngagementZentrum beworben haben, wählen die WAZ-Leser, wer die Hauptgewinner sind und die Geldpreise in Höhe von 2500 Euro, 1500 Euro und 1000 Euro für ihre Arbeit in Empfang nehmen dürfen. Die Abstimmung läuft bis Sonntag, 11. Oktober, 23.59 Uhr per Online-Voting unter www.waz-online.de/gh.Dort sind neben den Teilnahmebedingungen auch alle Projekte zu finden, die zur Wahl stehen – und dort können Sie auch direkt online abstimmen. Doch Achtung: Jeder Teilnehmer darf nur eine Stimme abgeben!

Seit Jahren unterstützt die Feuerwehr die Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“, die von Ortsbürgermeister Marco Meiners ins Leben gerufen wurde. Die jungen Mitglieder packen hunderte Päckchen für Kinder in Osteuropa, um ihnen das Weihnachtsfest zu versüßen. Anschließend werden die Geschenke nach Altersgruppen in der Fahrzeughalle in Heiligendorf sortiert und auf Lastwagen geladen. Der stellvertretende Vorsitzende Maurice Grassau saß bereits einmal am Steuer und hat den Konvoi eine Woche begleitet.

Förderverein plant Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen

Nach Angaben von Tobias Schmidt ist der Förderverein mit 550 fördernden Mitgliedern gut aufgestellt, dennoch sei jede finanzielle Unterstützung wichtig. „Wir haben viele Ideen und Wünsche, die wir mit dem Preisgeld umsetzen können“, erklärt der 45-jährige Heiligendorfer. Für die Kinderfeuerwehr würden Jacken gekauft werden, die Jugendlichen bräuchten neue T-Shirts und Pullover. „Abgesehen davon, dass die Sachen erneuert werden müssen, stärkt einheitliche Kleidung auch das Gemeinschaftsgefühl“, betont der Vorsitzende.

Der Förderverein der Feuerwehr Heiligendorf braucht für die Kinder neue Kleidung. Sie hoffen auf den Gewinn der WAZ-Aktion „Gemeinsam helfen“. Quelle: Boris Baschin

Zudem plant der Förderverein das Fest zum 100-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr. Das Jubiläum soll im Jahr 2022 mit vielen Aktionen wie einem Seifenkisten-Rennen in Heiligendorf gefeiert werden. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits und mit der finanziellen Unterstützung der WAZ-Aktion könne sich der Verein ein Banner und ein Jubiläums-Logo leisten, welches extra für sie entworfen wird. „Da so ein Termin nicht vom Himmel fällt, sparen wir schon lange darauf. Aber mit dem Gewinn würde das Fest für alle Wolfsburger noch schöner werden“, sagt Schmidt.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig