Ehmen

Ein Einkaufsmarkt in Ehmen unterstützt die Freiwillige Feuerwehr gern durch Stickerheft-Aktionen und Spenden. Am Samstag hätte das Team in der Mörser Straße die Brandschützer aber beinahe unfreiwillig einladen müssen: Denn es roch verschmort im Kassenbereich.

Kunde griff ein

„Jemand hatte Zellstoffservietten in einem Drehständer im unteren Bereich in Brand gesetzt“, berichtete ein Zeuge der WAZ. Die Plastik-Umverpackung verschmorte und das Feuer griff blitzschnell auf die Servietten über, so dass Flammen am Ständer züngelten. „Dem beherzten Zugriff eines Kunden ist es zu verdanken, dass das Feuer nicht auf die nahen Grußkarten und Zeitschriften übergriff . Der Mann fand eine Zugriffsmöglichkeit am Drehständer und rollte ihn schnell vor den Ausgang. Dort löschte eine Edeka Mitarbeiter das Feuer mittels eines Schaumlöschers“, berichtet der Zeuge. Der entstandene Sachschaden wird noch ermittelt.

Von der Redaktion