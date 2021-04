Fallersleben

Ein technischer Defekt war es nicht. Jetzt ermittelt die Polizei beim Brand eines Gas-Tanks an der Wolfsburger Landstraße wegen fahrlässiger Brandstiftung. Ein Ergebnis steht noch nicht fest. „Alle Spuren, die gesichert werden konnten, sind gesichert und werden nun ausgewertet“, erklärt Polizei-Pressesprecherin Melanie aus dem Bruch den weiteren Zeitplan. Das könne die nächsten Tage und vielleicht auch Wochen dauern.

Den Gas-Tank, der am frühen Mittwochmorgen im Flammen stand, haben die Ermittler schon am Mittwoch unmittelbar nachdem der Brand gelöscht war, genau unter die Lupe genommen. Schnell war klar. „An dem Tank ist alles in Ordnung“, so Melanie aus dem Bruch. Einen technischen Defekt konnten die Experten also ausschließen. Der Tank steht deshalb nicht mehr im Mittelpunkt der weiteren Ermittlungen.

Die Wolfsburger Polizei hat sämtliche Zeugen vernommen und wertet die Aussagen aus

Die Polizei hat sämtliche Zeugen vernommen. Die Aussagen, aber auch die gesicherten Spuren am Brandort werden nun ausgewertet. Der Gas-Tank, der zu dem Restaurant „Viet-Küche“ gehört, war am Mittwochmorgen in Brand geraten. Die Flammen griffen auf ein daneben stehendes Geschäftshaus über, in dem Radmarkt Hahne untergebracht ist. Der Dachüberstand des Gebäudes wurde durch das Feuer stark beschädigt. Die Geschäftsräume waren verqualmt und verrußt.

Brennender-Gastank in Fallersleben – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Eine Gas-Tank geriet an der Wolfsburger Landstraße in Brand

Einer Cadera-Mitarbeiterin ist es zu verdanken, dass Berufsfeuerwehr und Fallersleber Feuerwehr so schnell vor Ort waren. Die Verkäuferin war durch Zufall schon früher bei der Arbeit. Gegen 2.30 Uhr. Als sie die Outdoor-Möbel vor die Bäckerei/Konditorei, die nahe des Restaurants ist, hörte die Cadera-Mitarbeiterin seltsames Zischen und bemerkte komischen Geruch.

Deshalb rief sie sofort bei der Feuerwehr an. Und die verhinderte Schlimmeres – eine Explosion des Gas-Tanks. Wegen der Explosionsgefahr sperrte die Polizei den Bereich rund um den Brandort mehrere Stunden weiträumig ab.

Von Sylvia Telge