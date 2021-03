Gas-Tank brannte in Fallersleben: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Fallersleben

Schon wieder ein schlimmer Brand in Fallersleben: Am frühen Mittwochmorgen geriet ein Gas-Tank des Sushi-Restaurants „Viet Küche“ in der Wolfsburger Landstraße in Brand. Die Flammen griffen auf ein daneben stehendes Geschäftshaus über, in dem Radmarkt Hahne untergebracht ist. Die Polizei schließt einen technischen Defekt aus. „Wir ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung“, erklärt Sprecherin Melanie aus dem Bruch.

Der Dachüberstand des Gebäudes wurde durch das Feuer stark beschädigt. Wegen der hohen Explosionsgefahr ließ die Polizei den Bereich zunächst weiträumig absperren. Berufsfeuerwehr und Fallersleber Feuerwehr konnten den Brand löschen. Die Höhe des Schadens sei bislang nicht bekannt, so die Wolfsburger Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie eine hohe Stichflamme in dem Gebäude

Das war passiert: Gegen 2.30 Uhr bemerkte Nadine Klein, Mitarbeiterin der gegenüberliegenden Bäckerei/Konditorei Cadera, dass es draußen „gezischt hat und komisch roch“. Deshalb alarmierte sie die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie eine hohe Stichflamme in dem Geschäftshaus. Der Grund: Ein Gas-Tank, der an das Gebäude angrenzt und ein Fassungsvolumen von rund zehn Kubikmetern hat, stand in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf einen Zaun sowie den Dachüberstand des Radmarkt-Gebäudes übergegriffen.

Der Brand in Fotos:

Hong Dao Xuan ist schockiert über den Brand. Der Gastronom wohnt mit seiner Familie über seinem Sushi-Restaurants „Viet Küche“ – und schlief, als das Feuer ausbrach. Doch plötzlich wurde er wach: „Ich habe Geräusche gehört.“ Als der Restaurant-Chef nach draußen guckte, sah er den brennenden Gas-Tank.

Zusammen mit seiner Frau, den beiden Kindern und einem Mitarbeiter musste er das Gebäude schnell verlassen. Es bestand Explosionsgefahr. Seine Familie kam bei Verwandten unter. Einsatzkräfte der Polizei hatten den Bereich an der Wolfsburger Landstraße wegen Explosionsgefahr zunächst weiträumig abgesperrt.

Gegen 4.50 Uhr konnte sie die wieder aufheben. Eine Spezialfirma wurde für weitere Maßnahmen angefordert. Weil die Feuerwehr den Gas-Tank kühlen musste, blieb der nähere Brandbereich zunächst abgesperrt.

Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist erfuhr auf dem Fallersleber Wochenmarkt von dem Brand und informierte sich sofort vor Ort: „Gut, dass niemand verletzt wurde“, sagt sie erleichtert. Dafür sorgten die Feuerwehren, die schnell vor Ort waren. „Jede Minute zählt bei solchen Einsätzen“, lobt Bärbel Weist.

