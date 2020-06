Fußballtrainer spenden Honorar an Sülfelder Tierheim

Sülfeld

Das Tierheim in Sülfeld freut sich über eine Geldspende der Brüder Peter und Burkhard Dohmes. Beide trainieren die 1. Herren Fußballmannschaft des TSV Sülfeld. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einstellung des Spielbetriebes kam den Brüdern Dohmes die Idee, ihr Übungsleiterhonorar dem Tierheim zu spenden.

Dank für die Förderung des Tierschutzes

Das Team des Tierheims hat sich sehr über diese Idee gefreut und möchte sich noch einmal bei Peter Dohmes und Burkhard Dohmes für die großzügige Spende und die damit verbundene Unterstützung der Wolfsburger Beschäftigungs gemeinnützige GmbH (Betreiberin des Tierheims) sowie die Förderung des Tierschutzes bedanken. „Ohne Unterstützung wäre unsere engagierte und professionelle Arbeit für die Tiere in dieser Form nicht möglich“, so das Team des Tierheims. „Diese Spende hilft, dass wir uns auch zukünftig so tatkräftig für unser Anliegen einsetzen können wie bisher.“

Spendenkonto für das Tierheim

Wer die Einrichtung ebenfalls unterstützen möchte, kann das gern tun – es gibt ein Spendenkonto: Wolfsburger Beschäftigungs gemeinnützige GmbH, Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, IBAN: DE25 2695 1311 0161 1426 33; BIC: NOLADE21GFW; Verwendungszweck: Tierheim.

