Fallersleben/Sülfeld

Finanzspritze für Fallersleben: Silke Lässig, Leiterin des Geschäftsbereichs Stadtplanung und Bauberatung der Stadt, hat dem Ortsrat Fallersleben/Sülfeld am Donnerstag das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ vorgestellt, für das Wolfsburg als eine von 239 Kommunen in der Bundesrepublik ausgewählt wurde.

Neben der Kernstadt Wolfsburg können die beiden Stadtteile Fallersleben und Vorsfelde mit 2,8 Millionen Euro rechnen, aufgestockt durch rund 716.000 Euro aus erforderlichen städtischen Eigenmitteln. In den kommenden drei Jahren sollen damit zukunftsweisende Ideen entwickelt und das Verhältnis zwischen den Zentren der drei Stadtteile verbessert werden. Neben neuen Konzepten können auch bauliche Maßnahmen umgesetzt werden, die allerdings auf 30 Prozent der Fördersumme begrenzt bleiben sollen. Für Fallersleben nannte Lässig unter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation, eine Aufwertung des Raumes Sandkämper Straße/Kampstraße, Aktivierung des Standortkonzeptes sowie Verbesserung des Wohnens in der Innenstadt in Verbindung mit dem Handel.

Gute Nachrichten: Silke Lässig stellte dem Ortsrat Fallersleben/Sülfeld das Bundesprogramm vor. Quelle: Burkhard Heuer

Ortsräte sollen jeden Cent einmal umdrehen

Stadtrat und Kämmerer Andreas Bauer appellierte in der zweiten Sitzung des Ortsrates Fallersleben/Sülfeld währenddessen mit Nachdruck an die Mitglieder aller Ortsräte Wolfsburgs, angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt quasi jeden Cent einmal umzudrehen. „Die Politik muss sich eine Antrags- und Beschlussdiät auferlegen und sehr genau prüfen, ob wünschenswerte Projekte verschoben oder gar ganz gestrichen werden können“, sagte Bauer. Es müsse alles unternommen werden, um nicht kommende Generationen mit den Ausgaben von heute zu belasten, mahnte der Kämmerer.

Bauer hatte zunächst noch einmal die bekannten Fakten aufgelistet, schwindende Gewerbesteuereinnahmen beziffert und die bekannt ernste Haushaltslage der Stadt geschildert. Noch könne die Stadt teilweise aus Rücklagen zehren, doch die seien in absehbarer Zeit aufgebraucht. Zeitlich nicht abweisbare Großprojekte, wie beispielsweise der Neubau der Berufsfeuerwehr, Erneuerungen im Klinikum und die mittelfristig notwendige Sanierung der Berliner Brücke müssten jetzt und in den kommenden Jahren bei der Planung der Investitionen berücksichtigt werden. Bauers Fazit: Die Stadt sei gezwungen, alle Kosten auf den Prüfstand zu stellen. Wörtlich sagte er: „Auch die Schließung städtischer Einrichtungen oder deren Betrieb durch Dritte - beispielsweise Sprechstellen, Sporthallen, Bäder und Ortsteilbibliotheken - dürfen dabei kein Tabu sein.“

Die Einsparungen werden auch Fallersleben und Sülfeld betreffen

Der Ortsrat Fallersleben/Sülfeld – die Mitglieder waren bis auf Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting und die Vertreter der Verwaltung ausschließlich digital vertreten – nahm den Haushaltsplan 2022 und die mittelfristige Finanzplanung in erster Lesung zunächst kommentarlos und ohne Beschlussfassung entgegen. Details und Einsparvorschläge, die auch dringend notwendige Maßnahmen in den beiden Ortsteilen betreffen, werden die Kommunalpolitiker ganz sicher aber noch in den nächsten Sitzungen beschäftigen.

