Fallersleben/Reislingen

Der VfB Fallersleben expandiert – und zwar in Reislingen. Am Montag, 28. Februar, lädt die Abteilung „mum&me“ zur Neueröffnung ihrer Räumlichkeiten von 10 bis 14 Uhr ins Einkaufszentrum am Gerta-Overbeck-Ring 11 ein. Vorsitzender Nicolas Heidtke betont, die Fallersleber hätten darüber im Vorfeld auch mit dem Reislinger Sportverein gesprochen. „Wir wollen keine Konkurrenz aufbauen“, versichert er. „Wir haben aber schon jetzt wegen der speziellen Angebote für Babys viele Mitglieder, die nicht aus Fallersleben kommen, sondern weit fahren – zum Beispiel aus Velpke und Grafhorst.“ Ihnen wollte der VfB so im wahrsten Sinne des Wortes entgegenkommen.

Neue Impulse fürs EKZ: VfB-Chef Nicolas Heidtke freut sich über die Möglichkeit, als Nachmieter in einer ehemaligen Massagepraxis Müttern mit Babys in Reislingen sportliche Angebote zu machen, die es so bisher nur in Fallersleben gab. Quelle: Boris Baschin

Etwa ein Viertel der aktuellen Sparten-Mitglieder kämen „aus der Ecke“ schätzt Heidtke. Der FC Reislingen werde darunter deshalb nicht leiden, er könne durch Kooperation und Information sogar profitieren, hofft Heidtke. „Wir wollen niemandem etwas wegnehmen und können uns gut vorstellen, dass unsere Mitglieder für Angebote wie Aerobic oder Kinderturnen, die auch die Reislinger bieten, später nahtlos wechseln.“ Leiterin der Abteilung „mum&me“ ist Antje Schmidt. Seit mehr als fünf Jahren betreut sie Mütter mit Babys bis zum ersten Lebensjahr.

Kooperation ermöglicht Hebammen-Kontakt und Erste-Hilfe-Kurse

„Das Angebot ist breit gefächert“, sagt Schmidt. Und sportliche Aktivitäten, bei denen Mütter ihre Babys mitbringen können, statt eine Betreuung zu organisieren, kommen weit über die Grenzen Fallerslebens hinaus ausgesprochen gut an. Der VfB bietet Pilates, Yoga und Beckenboden-Training, aber auch Buggy-Workouts unter freiem Himmel, Babymassage und Frühförderungs-Programme wie „infanti“. In Reislingen werden zudem zwei Hebammen und der selbstständig lehrende Notfallsanitäter Andreas Bössel die Räumlichkeiten gemeinsam mit dem VfB nutzen. Bössel bietet auch in Kooperation mit dem VfB bereits jetzt Seminare für Erste Hilfe am Kleinkind an.

Über die Möglichkeiten, die es in den rund 100 Quadrameter großen Räumlichkeiten in Reislingen gibt, können sich Besucher und Besucherinnen beim Tag der offenen Tür informieren, bevor am 1. März das Kursangebot startet. Des VfB-Center ist per Fahrstuhl zu erreichen und befindet sich in einer ehemaligen Massage-Praxis. Wer am Montag verhindert ist oder weitere Infos haben möchte, kann sich – auch schon im Vorfeld – per Email an mum-and-me@vfb-fallersleben. de werden oder unter der Nummer 0157-34448492 anrufen.

Von Andrea Müller-Kudelka